К началу отопительного сезона предприятия ЖКХ накопили рекордные долги перед энергетиками

На конец сентября общая задолженность предприятий ЖКХ по электроэнергии составляет почти 800 миллионов рублей. ПАО «ДЭК» публикует список, в который вошли самые ненадежные исполнители коммунальных услуг и предприятия ЖКХ в Якутии. «Антирейтинг» составлен из предприятий в сфере ЖКХ, управляющих компаний и ТСЖ Алданского, Ленского, Мирнинского районов и столицы республики, имеющих задолженность за электрическую, тепловую энергию и горячее водоснабжение.

При составлении списка учитывались размер задолженности, количество периодов её образования и выполнение обязательств по договору энергоснабжения. Проект призван предупредить возможные кризисные ситуации, связанные с неплатежами за электроэнергию, а также предоставить органам власти и населению Республики информацию о состоянии и уровне финансовой дисциплины данных организаций.

Возглавляют список АО «Водоканал» с долгом в 48 миллионов рублей и МУП «Пригородная теплосетевая компания» в с. Тулагино, задолженность которой – 35 миллионов рублей за потребленное тепло и электроэнергию. Также в числе должников — МУП «Жатайтеплосеть» с суммой долга в 28 миллионов, АО «Теплоэнергия» (19,6 млн рублей) и ООО «Системы КАНАКОР» (1,3 млн рублей).

Якутск лидирует по количеству задолженностей за электроэнергию и тепло – в антирейтинг вошли 52 столичных управляющих компании и товариществ собственников жилья. В пятерке «лидеров» — ООО «ЖЭУ Центральное». Обслуживая всего 21 многоквартирный дом, компания накопила долг в 50,7 миллиона рублей. Управляющая компания ЖКХ «Губинский», которая предоставляет услуги жителям 202-го микрорайона и центра города, с долгом в 41 миллион рублей занимает «почетное» второе место. Третье место среди злостных неплательщиков занимает УК ООО ЖКХ «Столичное» (23 млн рублей).

Реестр потребителей с низкой платежной дисциплиной пополнили и 4 управляющих компании из Ленского района, общая сумма задолженности за электроэнергию у которых превышает 10,8 млн рублей. В том числе ООО «Градсервис» с долгом в 8,3 миллиона рублей, ООО «Комфорт-Ленск» (1,2 млн рублей). Еще один постоянный участник антирейтингов — ООО «Возрождение» из Алданского района – долг этого УК составляет более 12 миллионов.

Долги большей части должников находятся в стадии искового и исполнительного производства. ПАО «Якутскэнерго» уже инициировано 12 банкротных дел в отношении УК и ТСЖ с целью привлечения к субсидиарной ответственности руководителей организаций. Общая сумма долга — 143 миллиона. Проходят процедуру конкурсного производства ООО УК «Плутон-Вита», ООО «Северный дом», ООО УК «ТОС» ИНН 1435292784, ООО УК «ТОС» ИНН 1435302979, ООО «Север-строй».

Так, руководители ООО УК «Вера», ТСЖ «Ренессанс», ООО УК «Рубин», ТСЖ «Улица Очиченко», ТСЖ «Бумер», ТСЖ «202 мкр. 16 корпус» уже привлечены к субсидиарной ответственности, суммарная задолженность которых составляет 43 миллиона.

Привлечение к субсидиарной ответственности может ждать и безусловного лидера среди должников — ТСЖ «Портовское» с долгом в 42,2 миллиона.

С полными списками Антирейтинга можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК» по ссылкам https://www.dvec.ru/iku/rating/ и https://www.dvec.ru/organisations/antirating_zhkh/. УК и ТСЖ могут урегулировать вопросы задолженности, не доводя дела до суда — ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» предоставляет возможность заключения соглашения о рассрочке выплат.