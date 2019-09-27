27.09.2019
17:15
51

Якутск

К Международному дню пожилых людей запустили акцию

Управление молодежи и семейной политики окружной администрации города Якутска проводит акцию «Надежный сосед», приуроченную к международному дню пожилых людей.

Управление совместно со студентами Якутского медицинского колледжа оказали адресную помощь одинокому ветерану медицинской службы, инвалиду 3 группы Юлии Егоровне Ивановой. 

«Юлия Егоровна обратилась к нам за помощью. Организовать работы на дачном участке. Оперативно была собрана группа добровольцев, проработана логистика, орудия труда нам предоставила управление Губинского округа», — рассказал начальник управления молодежи и семейной политики Константин Соколов.

«Мы выражаем искреннюю благодарность Якутскому медицинскому колледжу и управлению Губинского округа за постоянную поддержу, непосильную помощь в организации адресной помощи нуждающимся», — добавил Константин Соколов. 

Как сообщили в управлении, готовы оказать помощь всем желающим. Можно обращаться по телефону 40-88-46. «Мы обязательно поможем в пределах нашей компетенции», — резюмировал руководитель.

Фото: Якутск.рф
Источник: Управление молодежи и семейной политики ОА города Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх