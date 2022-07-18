Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева сообщила, что сама выезжала в район по поручению главы Якутии, председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики Айсена Николаева, как только началось подтопление населённых пунктов Верхоянского улуса. К ликвидации медико-санитарных последствий паводка были привлечены все силы и средства ЦРБ.

«Оперативно было развёрнуто 35 дополнительных коек – в Батагае 25 коек и в Верхоянске – 10. В постоянном режиме уточняли количество маломобильного населения, инвалидов, беременных и детей. Во всех развёрнутых пунктах временного размещения, в том числе в сёлах Суордах, Дулгалах и Токума, организовали медицинское обслуживание. Лекарствами обеспечены в достаточном количестве, на сегодня имеется запас на 60 суток», – сообщила министр здравоохранения.

По данным Минздрава Якутии по состоянию на 14 июля 2022 года по заявке Верхоянской ЦРБ отгружено лекарств, медицинского имущества весом почти в полтонны: 6 616 упаковок различных лекарственных препаратов и медицинских изделий весом 387 кг. и из республиканского резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – материальные ресурсы медицинского имущества в количестве 81 штуки и трёх комплектов весом 79 кг.

Главный врач Верхоянской центральной районной больницы Владимир Докторов сообщил, что всего за медицинской помощью к врачам обратились 65 человек, в том числе 31 ребёнок из пострадавших из населённых пунктов. Из них госпитализировано 14 человек, в том числе шесть детей.

Медицинские работники Якутской городской больницы № 2 организовали в аэропорту Якутска тестирование на коронавирус населения, прибывающего из Верхоянского района. «Всего протестировали 232 человека. Все анализы на ковид отрицательные», – проинформировала главный врач Саргылана Васильева.

В Минздраве республики отметили, что при необходимости в зависимости от состояния Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины и Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи готовы принять пациентов из Верхоянского района в любое время суток.