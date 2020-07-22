К лесным пожарным прибыло пополнение

В ряд районов направлены дополнительные силы и средства

для тушения лесных пожаров.

Сегодня в целях стабилизации ситуации с лесным пожаром в Момский улус вылетела группа пожарных ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» в составе 14 человек. Напомним, в данном районе действует один пожар в 10 км от с. Хонуу. В настоящее время в тушении пожара привлечено 5 человек и 2 единицы техники.

Кроме того, накануне в Томпонском районе работал вертолет МИ-8 МТ с водосливным устройством. Он был задействован в тушении лесных пожаров вблизи п. Крест-Халджай. Всего экипажом вертолета было совершено 25 сливов воды объемом 2 тонны.

На сегодняшний день возгорания в Томпонском районе обслуживаются лесопожарными формированиями и мобилизованными: в количестве 66 человек, в том числе 59 десантников-пожарных, 3 работника наземной охраны лесов, 4 человека из числа местного населения.

Ситуация с лесным пожарами в Среднеколымском улусе держится на контроле. Особое беспокойство вызывает пожар, который действует в 8 км от с. Алеко-Кюель. В настоящее время там работает 111 человек: местное население и мастера леса Колымского лесничества. В район дополнительно направлены 3 работника ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», 2 мотопомпы, и 20 противопожарных ранца (РЛО).

