К концу недели обещают открыть городской пляж Якутска

В связи со вступлением во второй этап ослабления ограничительных мер, объявленный Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1293, в Якутске идет подготовка к открытию городского пляжа на 202 микрорайоне. Об этом шла речь на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 6 июля.

В этом году городской пляж обслуживает муниципальное предприятие МУП «Городские бани». С 18 июня на набережной проводится ремонт тротуарной плитки, который планируется завершить к открытию пляжа. Вчера, 5 июля завершилась санитарная очистка, с территории пляжа вывезен весь мусор и установлены туалеты.

«Специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» завтра должны выехать на пляж и полностью проверить санитарное состояние. Также завтра планируется проведение водолазного обследования дна», — проинформировал директор МУП «Городские бани» ГО «город Якутск» Василий Поскачин.

Также ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» выдаст предписание, согласно которому будет проводиться ежедневная дезинфекция территории пляжа.

«По части безопасности отдыхающих и охраны общественного правопорядка, мы обратились в Управление ГИБДД и ММУ МВД «Якутское», чтобы они увеличили кратность заездов на территорию городского пляжа», — сообщили в МУП «Городские бани». Дополнительно на территории установлено видеонаблюдение. Вход на городской пляж будет организован с двух сторон — с главного входа и со стороны 203 микрорайона.

«К концу недели мы планируем открыть городской пляж», — резюмировал Василий Поскачин.