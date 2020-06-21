К голосованию по поправкам в Конституцию в Якутске создают муралы

Якутские художники совместно с Центром компетенций по вопросам городской среды создают тематические муралы с использованием национальных элементов. Проект приурочен к голосованию по поправкам в Конституцию, сообщает ЯСИА. Художник Николай Григорьев работает над созданием мурала на стене дома по улице Дзержинского в Якутске. Поскольку по соседству в будущем появится новое общественное пространство – сквер землеустроителей, одна из тем рисунка – освоение и заселение Якутии, вторая – сохранение национальной культуры. «Я делаю рисунок – декоративное полотно, по заказу Центра компетенций «LETO», с элементами атрибутов землеустроителей, а также использую природные узоры на якутскую тему. На полотне изобразил природные места республики. На рисунке будут также изображения спутника, землемера и циркуля», – сказал Григорьев.

Руководитель Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Ирина Алексеева отметила, что это комплексный проект по улучшению городской среды, реализуемый Управлением архитектуры и Центром компетенций, он также приурочен к грядущему голосованию по поправкам в Конституцию. «Это важное общественно-политическое событие для всей страны, и мы не можем остаться в стороне. Я думаю, важно заложить смыслы и серьезные символы в городской среде. У нас также много интересных заявок от других муниципалитетов и городов республики. Мы продолжаем работать в этом направлении, так как видим, что людям очень нравятся муралы», – говорит Ирина Алексеева.

Второй мурал создается на жилом доме в Жатае, его тема – бережное отношение к окружающему миру и защита семьи. Автор работы – Софья Шилова. «В моем рисунке будет изображена река, по которой в лодке плывет семья. Думаю, речная тематика должна быть близка жителям поселка. Также будет нарисована большая рыба, которую встречает на своем пути семья. Рыба символизирует мечту, счастье. Думаю, каждый человек в этом мурале может увидеть свое значение и свою ценность», – рассказала художница.

Работа над обоими муралами идет уже несколько дней, завершить их планируют на следующей неделе. Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Внести в Основной закон страны предлагается положения о защите детей и семьи, территориальной целостности страны, сохранении культуры и природы, подтверждении статуса России как многонационального союза равноправных народов. Также в Конституции предложено закрепить социальные гарантии государства перед гражданами: обязательная ежегодная индексация пенсий и пособий, минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Ссылка: http://ysia.ru/yakutskie-hudozhniki-raspishut-zdaniya-v-preddverii-golosovaniya-po-popravkam-v-konstitutsiyu/