К финалу игры «МИНИСТР» допущены 112 участников

Напомним, в полуфинале участники прошли дистанционный тест на выявление личностных особенностей и управленческих навыков.

По результатам полуфинала в группе А (возраст 16-22 года) к финалу допущены 42 участника, набравшие более 68 баллов из 100 возможных, в группе В (возраст 23-35 лет) – 45 участников (75 баллов из 100), в группе С (до 45 лет с управленческим опытом) – 25 участников (76 баллов из 100).

Как сообщили организаторы деловой игры, всем участникам полуфинала направлена обратная связь с приложением индивидуального профиля компетенций и рекомендаций по развитию.

Финал Республиканской деловой игры «МИНИСТР» состоится в конце сентября в городе Якутске. Участникам финала дано домашнее задание – разработать до 23 сентября правотворческую инициативу в рамках проекта «Народный правотворец».