К диктанту на языках КМНС присоединились 18 улусов

Возрождение и сохранение языков – основная миссия акции «Диктант на языках КМНС»

20 февраля состоится второй республиканский диктант на языках КМНС. Организатор и автор диктанта – Национальная библиотека республики.

В рамках республиканской декады, посвященной Дню родного языка и письменности, февраля в Национальной библиотеке РС (Я) и в 18 улусах республики состоится сетевая акция «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера».

«В прошлом году в диктанте приняло участие свыше 60 участников в Якутске и около 500 по всей республике. В этом году мы рассчитываем на большее количество участников, потому что к акции присоединились 41 населенный пункт в 18 районах Якутии. Участники акции напишут диктанты на эвенском, эвенкийском, долганском, чукотском и юкагирском языках», — сообщили организаторы мероприятия.

Акция состоится при содействии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС (Я), Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН и лекторов Языкового лектория Национальной библиотеки РС (Я).

Результаты диктанта будут размещены на сайте Национальной библиотеки РС (Я) https://nlrs.ru.



В Якутске акция пройдет 20 февраля с 18.00 часов в библиотеке по адресу пр.Ленина, 40 (вход с ул.Октябрьская).