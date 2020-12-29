К детям пришли Ральф с друзьями, Дед Мороз и Снегурочка
Сегодня в отделении «Специальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов» для детей на zoom площадке состоялось торжественное новогоднее мероприятие. Детский новогодний утренник «В мире сказок и волшебства» подготовили старые добрые друзья Республиканского комплексного центра социального обслуживания — студенты-волонтеры Якутского колледжа культуры и искусств, а замечательные подарки традиционно подготовила депутат Гордумы Наталья Пахомова.
В каждой семье через zoom-площадку побывал сказочный герой Ральф с друзьями, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети Спецдома встретили героев в маскарадных костюмах. Они прочитали новогодние стихи, спели песенки и потанцевали вместе с героями мероприятия. Представление закончилось общей песенкой про ёлочку. Пусть и в дистанционной форме – но новогодний утренник для детей состоялся.
Детишек искренне поздравила директор комплексного центра, депутат Якутской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Наталья Пахомова: «Пусть Новый год принесет только радость, тепло в дома, благополучия и главное – здоровье! Будьте счастливы!».
«В преддверии самого сказочного и любимого праздника наши дети почувствовали заботу и внимание со стороны депутата, — сказали жильцы. — Благодарим руководителя центра за постоянную поддержку! С наступающим Новым 2021 Годом!».
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