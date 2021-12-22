К 60-летию мелодиста Якутии Олега Черемкина — Өлүөкэ Кубалы

«В песнях останемся мы»

Имя Олега Черемкина в Абыйском улусе РС(Я) глубоко знакомо и уважаемо. За его творческой деятельностью наблюдали, следили, поддерживали односельчане. Олег Тимофеевич оставил заметный след в национальной культуре и добрую память в душах земляков и его последователей.

Олег Черемкин

Олег Черемкин родился 27 декабря 1961 года в п. Дружина Абыйского района ЯАССР. С детских лет полюбил якутскую авторскую песню, которые звучали по Якутскому радио: Аркадия Алексеева, Виталия Андросова, Галины Шахурдиной и других. В 1977 году на всех школьных мероприятиях Дружинской средней школы, мы (я и он) дуэтом исполняли популярную песню Г. Шахурдиной «Балыктаах киэhэтэ», имевшую в те годы огромную популярность.

1978 год. Выпускники Дружинской СОШ. (Справа второй стоит О.Черемкин)

Сейчас, когда задумываюсь о причинах его самобытного творчества, то понимаю, что корни кроются в счастливом сочетании его песенного таланта, национальной почвенности, новаторской устремленности.

На протяжении всего своего творческого пути мелодист находил источник вдохновения — в общении с людьми, в чудесном Абыйском фольклоре. Он даже взял себе псевдоним Өлүөкэ Кубалы, что ассоциируется с чистотой, грацией священного для северян, птицы — Лебедь.

Песни Олега Черемкина (более 50 песен) отличаются индивидуальностью творческого почерка, неповторимым своеобразием стиля. Эта индивидуальность проявляется не только в его музыкальной технологии, но и в самом мировосприятии личности, основанном на добром начале.

С собственной афишей с артистами художественной самодеятельности

Его песни обращены к людям, наполнены большим общественным содержанием, проникнуты ясными гуманистическими идеалами. Он был молод душой, молод творческими замыслами. Олег был призером многих республиканских конкурсов песен, был членом творческой ассоциации мелодистов Якутии, активно участвовал в спектаклях народного театра, в танцевальном коллективе ансамбля Абыйского улуса.

Будучи на гастролях.

Но лучшие черты таланта Черемкина проявились в полной мере, когда он организовал вокально-инструментальный ансамбль в ДК п. Белая- Гора, где целыми ночами он составлял концертную программу из своих песен, а затем успешно гастролировал по Абыйскому району.

С коллективом вокально-инструментального ансамбля

Именно в те годы он написал песни: «Кун тахсар ырыата» — А . Попов, «Корсо тустун эн то5о», «Санаабыт сулуска котуохтун – Г. Стручкова, «Мин дойдум», «Арахсыы»- В. Попова, «Соболоох» — С. Попова, «Суола кыыhа Тамара» А. Чиркова, «Туллуктар». «Олох – дьол» — Е. Дохунаева, «Нам кыыhа» — М. Ефимов, «Дорообо, Индигир» О. Черемкин. Давайте вспомним яркое и добродушное выступление Олега Черемкина.

Видео: Поёт Олег Черемкин.

В 1996 году он выпустил аудиокассету «Ийээ, эйиэхэ ыллыыбын» (Посвящение матери), куда вошли 20 песен, ставших популярными в республике.

Кассеты. Подаренный Олегом Черемкиным кассета автору стать

В популяризации его творчества сыграли его друзья, артисты художественной самодеятельности: С. Новиков, М. Алексеева, В. Петрова, вок. ансамбль «Кыраhа», Г. Жиркова и другие.

Олег Черемкин не имел музыкального образования, но врожденные музыкальные предпочтения, богатая народная музыкальная среда Абыйского улуса обострили его слух, привив хороший музыкальный вкус. Характерные черты песни Кубалы — это мелодическая запоминаемость, естественность напева.

Несмотря на разные обстоятельства, мучительные раздумья и сомнения, жизнелюбие никогда не покидало Олега Черемкина. Не стало автора-исполнителя в 2000 году, когда ему было сорок лет. В моих глазах он остался вечно молодым, с покоряющей улыбкой, добродушием. Его песни не утратили своей свежести, они сохранили связь с художественными традициями национальной культуры и сегодня завоевывает право на глубокое внимание своих современников. Не случайно, на протяжении всей выставки «Алгыстаах Абый сириттэн», посвященного к 100-летию образования ЯАССР и 90-летию образования Абыйского района, прошедшего в музее им. Ем. Ярославского в сентябре этого года, звучала песня О. Черемкина «Мин дойдум» (Моя Родина) на стихи Галины Стручковой, где в выразительной, мелодической линии в минорной тональности ощутимо чувствуется оптимизм, бодрость духа автора мелодии с всепроникающей любовью в Родине. Пусть его песни будут и впредь лучшим памятником Олегу Черемкину — Өлүөкэ Кубалы. А сейчас, давайте вспомним ещё раз песню Олега Черемкина «Дорообо, Индигир», которая прозвучит в исполнении Алексея Слепцова, где автор песни воспел свою прекрасную кормилицу реку Индигирку, сегодня звучащая не как игра праздного ума, а великое дело общественного служения своему народу, основанное на ясном сознании чувства долга, граничащего с долгом творца- художника.

https://youtu.be/b_8NxlTvyvU

Даже судя по этой песне можно удостовериться, каким мелодическим талантом обладал Олег Черемкин – Өлүөкэ Кубалы, где так много беспредельной любви, богатство чувств и вдохновения.

Жизненный путь и судьба Абыйского мелодиста Олега Тимофеевича Өлүөкэ Кубалы, в общем-то, типична для многих талантливых самородков нашей республики. Их творчество в каждой глубинке улусов Якутии продолжает оставаться живым, современным, нужным людям, так как отвечает духовным запросам жителей — своей доступностью, узнаваемостью, пронзительной человечностью.

1989 год. Вечер двух Абыйских мелодистов в п. Белая-Гора в районном доме культуры. Ведущая местного радио – Мирослава Хабарова.

Прав был поэт, когда писал:

«Звёзды останутся юными,

Песни останутся юными,

Юными звонкими струнами

В песнях останемся мы!». Так и случилось! Мелодист был счастлив своим трудом, своей музыкой. Пусть песни Өлүөкэ Кубалы продолжают радовать людей и приносить им радость общения с Прекрасным.