К 50-летию Якутагропромпроекта: вышла книга об истории и коллективе института

К 50-летию проектно-изыскательского института «Якутагпропромпроект» (1971-2021), вышла юбилейная книга, посвященная деятельности института (редактор Ирина Алексеева (Мартынова). В ней рассказывается о людях, которые стояли у истоков создания «Якутагпропромпроекта», о тех, чьи судьбы связаны с одной из крупнейших проектных организаций Якутии.

В книгу вошли архивные данные, воспоминания сотрудников, фотографии об истории института, начиная со времени филиала «Красноярскгипросовхозстой» и проектно-сметного бюро «Якутмежколхозпроект», на базе которых был создан проектно-изыскательский институт «Якутколхозпроект» в 1971 г. для проектирования объектов сельской местности Якутской АССР.

Созданию института предшествовало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об упорядочении строительстве на селе». По данным всесоюзной переписи 1959 года в Якутии было 4423 сельских населенных пунктов, к 1970 году стало 1317 за счет укрупнения поселков. 1960-1970-е годы по всей СССР и в Якутии активно складывался новый тип поселения, отличного как от города, так и от прежней деревни. Укрупнение колхозов и совхозов вызвало необходимость значительной концентрации населения в сельских районных центрах, центральных усадьбах, отделениях. Для этого надлежало создать не только соответствующую структуру, но и новый архитектурный облик.

Книга начинается с воспоминания о выдающейся личности, стоявшей у истоков создания института «Якутколхозпроект» — Лысканова Гавриила Андреевича (1910 г.р.), уроженца 1 Нерюктяйского наслега Олекминского района. Лысканов Г.А. является одним из первых инженеров-строителей из народа саха, окончившим Московский инженерно-строительный институт, и работавшим на больших оборонных стройках по линии ГУСМП и НКОП СССР. В 1931 г. Он вступил в кандидаты партии на стройке «ДнепроГЭС», вернулся в Якутию в 1938 г. Лысканов Г.А. впервые внедрил брусчатое строительство в городе Якутске, организовал строительные участки в Абыйском, Аллаиховском и Булунском районах, внес большой вклад в строительство в ЯАССР. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В период работы директором шахты «Джебарики-Хая» награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР.

С 1960-1964 годы Лысканов Г.А. занимался научно-исследовательской работой в городе Мирном, где завершил научный труд «Мерзлая плотина», который был реализован в республике. После работал начальником строительства Кангаласской шахты, заложил основы для перехода шахты на работу в открытом разрезе. В период работы главным инженером Лысканова Г.А. управление по строительству колхозов при Совете министров ЯАССР он был награжден знаком «Отличник социалистического соревнования Министерства городского и сельского строительства СССР».

В 1964г. Лысканов Г.А. был назначен начальником Якутской экспедиции института «Красноярскгипросовхозстрой», которую впоследствии преобразовали в Якутский филиал института, параллельно он создал проектно-сметное бюро «Якутмежколхозпроект». Работая одновременно директором двух проектных организаций, Лысканов Г.А. провел большую работу по созданию их производственной, социальной базы и укомплектованию кадрами. Добился финансирования и выделения площадки в г.Якутске под строительство 36-квартирного жилого дома с производственными помещениями на 1-м этаже по адресу ул.Мира, 30 (ул.50 лет ВЛКСМ, ныне ул.Кулаковского). В 1969 г. объект был введен в эксплуатацию, жилые помещения были распределены между сотрудниками двух проектных организаций. В 1971 г. при образовании «Якутагропромпроект» все работники двух организаций были переведены сотрудниками вновь созданного института, а Лысканов Г.А. был назначен зам. директора института по общим вопросам.

Руководителями проектно-изыскательского института работали заслуженный энергетик РС(Я)» Павлов Петр Михайлович (1971-1974), заслуженный строитель РС(Я) Мубараков Шайхулла Федорович (1974-1982), заслуженный работник народного хозяйства РС(Я) Уваров Петр Петрович (1982-2010), заслуженный архитектор РС(Я) Шишигин Федор Ильич (2010-2016), почетный строитель Якутии Смирнова Альбина Спиридоновна (2016-2019) и с 2019 года по настоящее время руководит Тимофеев Никита Семенович.

В период руководства институтом Мубаракова Ш.Ф. было построено и введено в эксплуатацию новое пятиэтажное производственное здание. Уделялось внимание решению жилищных и социальных вопросов сотрудников. В период руководства Уварова П.П. было построено и в сентябре 1990г. введено в эксплуатацию 5-ти этажное общежитие по ул. Петра Алексеева, 3/1, на первом этаже был открыт филиал детского сада №10 «Туллукчаан». Тем самым полностью были решены жилищные и социальные проблемы многих молодых специалистов института.

Институт постоянно выполнял производственные планы, уделялось внимание улучшению качества, своевременному выпуску проектно-сметной документации, внедрялись современные методы проектирования. Главными инженерами института работали Алешкин Иван Иванович (1971-1978), Коренков Сергей Петрович (1978-1984), заслуженный строитель РФ Яныгин Владимир Николаевич (1984-1988), заслуженный строитель РФ Леханов Николай Петрович (1988-2006), почетный строитель Якутии, Росагропромстроя Блахиров Гаврил Кузьмич (2006-2011).

Численность работников 1981 г. составляло 292 единиц, 1985 г. – 280 ед., 1989 г. – 418 ед., 1991 г. – 434 ед., 1994 г. – 113, 2010 г. – 112 ед. Ежегодно проектно-изыскательская организация выпускала сотни проектно-сметных документаций разных объектов строительства: жилых домов, общежитий, школ, детских садов, клубов, магазинов, ферм, свинарников, телятников, птичников, овощехранилищ, квартальных котельных, гаражей, РММ, здания Госбанка и др. В частности, 1981г. Было выпущены 124 проекта, в 1985 г. – 122, в 1992 г. — 200 проектно-сметных документаций.

Благодаря принципиальной позиции и умелому руководству Уварова П.П. удалось сохранить профессиональный коллектив, сам проектный институт в непростой период времени перестройки, рыночных отношений, в период существенного уменьшения государственных заказов.

В последние годы в г.Якутске по проекту «Якутагропромпроект» построены Дом народов Севера, Дворец бракосочетания, «Бизнес-центр», Японский дом, Якутская классическая гимназия на 500 учащихся в квартале «В», здание Верховного суда РС(Я) и другие. В 2015 г. организация стала победителем международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции комплекса «Земля Олонхо».

Основным составителем содержания книги и организатором всего процесса выпуска, связующим звеном с редактором и издателем (ИП Троев) стала заслуженный строитель РС(Я) Антонина Петровна Окоемова. Коллеги по настоящее время шлют ей теплые слова благодарности.

Консультантами стали заслуженный строитель РС(Я) Баин Еремей Павлович, почетный строитель г.Якутска Блахиров Гаврил Кузьмич, заслуженный архитектор РС(Я) Шишигин Федор Ильич и ген. директор Тимофеев Никита Семенович. Информацию о сотрудниках отдела инженерных изысканий, отдела авторского надзора, отдела механизации проектных работ подготовила Климова Лена Васильевна.

Пусть прекрасный юбилейный подарок – книга воспоминаний об истории и коллективе института «Якутагропромпроект» объединяет прошлое с настоящим и будущим.