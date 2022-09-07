К 390-летию Якутска издан новый биобиблиографический справочник

В новый биобиблиографический справочник «Имена на улицах Якутска» вошли сведения о 234 исторических личностях, чьи имена были присвоены улицам столицы республики. Выпуск издания приурочен к 100-летию ЯАССР и 390-летию города Якутска.

«Большое значение в воспитании личности человека имеет знание истории родного края, истории родной улицы, истории жизни прошлых поколений. Такое знание пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, играет огромную роль в воспитании патриотизма», – отмечал ранее Глава Якутиии Айсен Николаев.

В справочник, объединяющий раннее выпущенные издания, вошли и новые данные. По словам заведующей информационно-библиографическим отделом Smart-библиотеки Нюргуяны Тихоновой, в ходе работы над справочником, было выявлено немало интересных фактов об улицах. Например, в районе Сайсары много улиц с именами якутских писателей, героев Великой Отечественной войны, в районе аэропорта – авиаторов, летчиков. В городе есть и улицы, названные в честь известных женщин-якутянок. К примеру, в с. Тулагино увековечены имена матерей-героинь, в с. Хатассы – в названиях улиц увековечены семейные династии.

Предыдущие три выпуска биобиблиографического справочника «Имена на улицах Якутска» выходили в 2002, 2004 и 2017 гг. Четвертый выпуск состоит из двух основных частей: улицы и переулки. Материал сгруппирован в алфавитном порядке. Обозначены биографические сведения, краткие исторические сведения, дата присвоения имени исторического лица улице или переулку, библиографический список его трудов (или произведений) и литературы о нём.

Издание передадут в библиотеки города, также будет доступна электронная версия справочника на сайтах Централизованной библиотечной системы Якутска и Национальной библиотеки республики.