К 3 тысячам приближается количество заболевших коронавирусом в Якутии

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В Якутии за сутки выявлено 76 случаев коронавируса, 72 человека выздоровели, 1 летальный исход, сообщает республиканский оперштаб.

54 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске, 9 — в Мирнинском районе, 6 — в Нюрбинском улусе, 3 в Горном, 2 в Алданском, по 1 в Нерюнгринском и Хангаласском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

72 человека полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 59 человек в Якутске, 5 — в Мирнинском, 4 Ленском районе, 3 в Таттинском, 1 в Намском улусе. За весь период выздоровели 1661 человек.

В Якутске скончался один пациент старше 65 лет, с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями.

За весь период в Якутии официально зарегистрирован 2898 случая коронавируса, 1661 человек полностью выздоровели, 20 летальных исходов.

17 человек находятся в тяжелом состоянии.

За сутки лабораториями республики обработано 3578 тестов на коронавирус.