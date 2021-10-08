К 2030 году в Якутии появятся более 40 газозаправок

В Якутии планируется значительное расширение сети газозаправочных станций – более 40 газозаправок к 2030 году. Об этом на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021) 7 октября заявил Глава Якутии Айсен Николаев.

В строительстве объектов уже есть заинтересованные стороны – крупные нефтегазовые и горнодобывающие компании России и Якутии.

«Республика на следующей неделе подписывает соглашение о поставке в 2022 году 100 автобусов на газомоторном топливе. В планах в ближайшие 3 года перевести основную массу пассажирских автобусов на этот экологический и экономный вид топлива», – поделился планами Айсен Николаев.

Также глава республики отметил, что регион видит большой потенциал в развитии сжиженного природного газа (СПГ), который может использоваться не только в качестве топлива для транспорта, но и на объектах теплоснабжения, и даже для газификации населённых пунктов. «Сегодня в республике сетевым газом охвачено более 100 населённых пунктов. В рамках соглашения с ПАО «Газпром» будут газифицированы южные районы республики. Но прокладка газопровода в каждый населённый пункт с нашими огромными расстояниями является задачей трудновыполнимой. Поэтому в газификации почти 30 сёл мы ориентируемся на СПГ», – сказал Айсен Николаев.

На сегодня в Якутии действует производство сжиженного природного газа мощностью 12 тысяч тонн. 8 железнодорожных станций и одна котельная города Алдан переведены на СПГ. С 2019 года производится экспорт продукции в Монголию. На базе данного производства реализуется пилотный проект автономной газификации села Качикатцы Хангаласского улуса.

В ближайшие годы планируется увеличить эти объёмы до 30-40 тысяч тонн. В среднесрочной перспективе – строительство среднетоннажного производства и увеличение объёмов потребления СПГ до 100 тыс. тонн. Для достижения этих целей в республике активно разрабатываются проекты компаний по увеличению производства сжиженного природного газа – «Атомэнергомаш», «Сахатранснефтегаз», «СПГ» и ЯТЭК.

X Петербургский международный газовый форум (ПМГФ–2021) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября. Форум входит в ТОП-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли и является одним из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии.