К 2030 году средняя продолжительность жизни в Якутии должна приблизиться к 80 годам

В рамках Десятилетия здоровья в Якутии большое внимание уделяют внедрению достижений науки в систему здравоохранения. Открытия мирового уровня, достижения учёных, в том числе генетиков, должны внедряться в повседневную работу практического здравоохранения. Это поможет достичь главной цели – к 2030 году максимально приблизить среднюю продолжительность жизни к 80 и более годам. Об этом в ходе участия в передаче «Якутия, вперёд!» рассказал глава республики Айсен Николаев.

При этом перестройка системы здравоохранения должна начаться с обновления материально-технической базы медицинских организаций как в городе Якутске, где сосредоточены крупные республиканские учреждения здравоохранения, так и в районах республики, где строятся фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, модернизируются и строятся новые центральные районные больницы.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» мы получаем беспрецедентную помощь от федерального центра, строим объекты российского масштаба. Наш Кардиологический центр по оснащению будет лучшим на Дальнем Востоке и одним из лучших за Уралом. Оборудование, монтаж которого уже ведется в Кардиоцентре, по уровню такое же как в лучших учреждениях здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга. Мы ожидаем, что Кардиологический центр начнёт работу в апреле 2022 года», — сообщил глава республики.

Ещё одним важным направлением региональной системы здравоохранения является обеспечение каждого жителя республики качественной медицинской помощью. В этой работе большим подспорьем станут прибывшие в республику мобильные медицинские комплексы.

«Первые 11 мобильных медицинских комплексов на базе «КАМАЗ» направлены в районы республики. Теперь медицинские бригады из районных центров смогут выезжать в отдалённые и труднодоступные наслега с численностью населения до 100 человек и проводить профилактические осмотры и диспансеризацию на местах», — отметил Айсен Николаев.