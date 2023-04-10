К 180-летию Якутской республиканской клинической больницы

Двадцать лет назад я с необъяснимым трепетом в душе впервые знакомилась с историей Якутской городской клинической больницы. Передо мной лежали рукописи, фотографии, воспоминания. Их собирала для книги к 160-летию больницы беспокойной души человек, заслуженный врач республики, отличник здравоохранения, врач-кардиолог Мария Дмитриевна Каменева. Больница готовилась к своему юбилею.

Припомним, перечтем, обсудим…

1843 год. Этот факт, наверное, стал для тогдашнего Якутска событием — в городе открылась первая гражданская больница, всего-то на сорок коек, но в том же году она уже приняла 846 пациентов. Она, как свидетельствуют документы, находилась по дороге к «Мучину кресту», состояла из главного корпуса, помещения для умалишенных, анатомического покоя, квартиры для смотрителя, кухни и амбара.

Шел неспешный девятнадцатый век. В Якутской области работают областной медицинский инспектор, ветеринарный врач, городской врач, пять лекарей и одна повивальная бабка. В городской же больнице врачей в те далекие годы и в помине не было, в должности фельдшеров работали лекарские ученики. Врачи появились позже. Глава истории с 1843 года до установления советской власти по праву может называться как периодом зарождения Якутской республиканской клинической больницы, так, пожалуй, и в целом якутского здравоохранения.

1895 год. В Якутске числятся по штату семь врачей, в том числе медицинский инспектор, городской, больничный, окружной, военный, тюремный и ветеринарный врачи.

Удивил меня, помню, факт, что состоявшийся в Якутске два года спустя первый съезд врачей Якутской области (работой съезда руководил врачебный инспектор Виталий Антонович Вонгродский) шел одиннадцать дней. Видимо, было что обсуждать!

1900 год. Больница передается в ведение Якутского областного правления и имеет восемьдесят «койко-мест», а медицинский персонал ее состоит из шести врачей, семи фельдшеров, акушерки и зубного врача. Так и записано: «зубного врача».

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Примечательный факт: после Октябрьской революции в городской больнице старшим хирургом работал Евграф Григорьевич Федоров, ставший позднее первым наркомом здравоохранения республики. Первым врачом из якутов стал Петр Нестерович Сокольников, получил медицинское образование и ординатор городской больницы Скрябин. Даже такое небольшое по нынешним меркам лечебное учреждение сыграло большую роль в санитарном просвещении населения Якутии и значительную роль в становлении якутской медицинской интеллигенции.

1918 год. Прошел год после Октябрьской революции 1917 года, в больнице открылось первое родильное отделение, одной из первых акушеров-гинекологов стала первая врач-якутка Надежда Петровна Афанасьева. В том же году открылись детское отделение, клиническая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, служба переливания крови. Активно строились корпуса для гинекологического, терапевтического, детского отделений и приемного покоя.

1931 – 1938 годы. Больница разрасталась и крепла, открывались новые отделения, появились детское отделение, клиническая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, служба переливания крови, шло строительство корпусов для гинекологического, терапевтического, детского отделений и приемного покоя.

1932 — 1940 годы. После неоднократных реорганизаций в 1932 году больница была передана в ведение городского Совета Якутска и до 1935 года называлась Якутской областной земской. В 1932 году первым главным врачом больницы становится Фрол Иванович Савченко.

В сороковые в хозяйстве больницы наравне с каретами скорой помощи использовались лошади. На них возили воду, белье, продукты… В 1935 году открылась аптека, К началу Великой Отечественной войны больница превратилась в крупное лечебно-профилактическое учреждение на 300 коек. Здесь оказывалась специализированная медицинская помощь, были введены санитарные рейсы, В 1940 году в Якутск прибыл первый санитарный самолет С-2.

1942 — 1948 годы. Уже с лета 1942 года в больницу стали поступать раненые бойцы, которые получали здесь лечение и реабилитацию. В годы войны были открыты физиотерапевтическое, неврологическое, акушерско-гинекологическое отделения, поликлиника, инфекционная и глазная больницы.

Героический труд медицинских работников в годы войны был достойно вознагражден. Большая группа врачей и медицинских сестер была награждена орденами и медалями. Среди награжденных были Н. П. Афанасьева, B. C. Семенов, С. А. Титов, П.Д. Стрелов и другие.

Время требует внедрения новых методов лечения, новых форм работы. В послевоенные годы руководство больницы ставит своей основной задачей дальнейшее улучшение медицинского обслуживания, создание прочной материальной базы, восстановление старых и строительство новых корпусов. В 1946 году детское отделение стало детской городской больницей, которой руководила заслуженный врач ЯАССР и РСФСР Мария Исаевна Любимова. Уже в 1948 году больница располагала 450 койками. В эти годы по ходатайству ЯЦИК и обкома партии больнице было присвоено имя Серго Орджоникидзе.

1949 — 1964 годы. Главный врач — Александра Александровна Сытова. Для 50-х годов характерно расширение сети и коечного фонда, организация специализированной помощи населению, улучшается оснащение медицинской аппаратурой и инструментарием, широко ведется санитарно-просветительная работа.

Именно в эти годы больница становится базой для специализации и усовершенствования медицинских кадров республики и продолжает дальше развиваться.

В 1957 году произошло разъединение больницы на Якутскую городскую — на 450 коек и республиканскую — на 150 коек. С открытием в этом же году медицинского отделения естественного факультета Якутского государственного университета городская больница становится клинической базой для подготовки будущих врачей. В 1962 году открыт центр реанимации, врачи делают операции по замещению крови, комплексное лечение шока, применяют массаж сердца, искусственное дыхание. Одно за другим открываются новые отделения.

1970 – 1992 годы. Начался третий период развития больницы – специализация, большое внимание уделяется развитию специализированной медицинской помощи, открываются еще восемь новых отделений, начинается развитие гастроэнтерологической, кардиологической, нейрохирургической, акушерско-гинекологической служб, судебно-медицинской экспертизы. В 1986 (по 1992 г.) главным врачом становится Анатолий Иванович Еременко. В эти годы вводятся в строй каменные корпуса для инфарктного и ревматологического отделений.

С 1992 года по настоящее время больницу возглавляет Николай Николаевич Васильев, начинавший работу здесь же врачом-интерном. Сегодня ЯРКБ оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь по ревматологии и эндокринологии, стационарную медицинскую помощь по заболеваниям терапевтического профиля: кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, терапии, ревматологии, эндокринологии. Соматический профиль специализированной стационарной медицинской помощи рассчитан на 300 коек. Здесь функционируют и подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь без прикрепленного населения. Поводом для гордости стало открытие в 2018 году Перинатального центра на 260 коек, который является высокоспециализированным структурным подразделением ЯРКБ. Больница является клинической базой Медицинского института Северо-Восточного федерального университета и Якутского медицинского колледжа, а в коллективе, который объединяет настоящих профессионалов своего дела, хорошо развита система наставничества.

В этом году Якутская республиканская клиническая отметит свой 180-летний юбилей.

— Мы планируем и впредь совершенствовать инфраструктуру и материально-техническую базу больницы, приобретать новое оборудование и развивать телемедицину, — говорит главный врач больницы, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, отличник здравоохранения Николай Николаевич Васильев, — в том числе благодаря сотрудничеству с федеральными клиниками. Важная задача на 2023 год — работа с кадрами и внедрение системы их непрерывного образования. Также мы планируем продолжать развивать соматические отделения больницы: открыть эндокринологический центр и расширить приемно-диагностическое отделение.