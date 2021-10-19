19.10.2021
21:07
28
Якутия
К 100-летию якутского комсомола в Сунтаре организуют 10-ти дневный субботник
В рамках декады приуроченной к 100-летию якутского Комсомола в Сунтарском улусе организован 10-ти дневный субботник.
Сегодня, 19 октября, согласно графику сотрудники районной администрации во главе с заместителем главы улуса по социальной и имиджевой политике Гаврилом Еремеевым и местной администрации Сунтарского наслега с главой Эдуардом Филипповым помогли с заготовкой дров на зиму многодетным семьям.
Далее, на такие субботники выйдут сотрудники организаций, предприятий и управлений улуса.
Фото: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»
Источник: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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