К 100-летию якутского комсомола в Сунтаре организуют 10-ти дневный субботник

В рамках декады приуроченной к 100-летию якутского Комсомола в Сунтарском улусе организован 10-ти дневный субботник.

Сегодня, 19 октября, согласно графику сотрудники районной администрации во главе с заместителем главы улуса по социальной и имиджевой политике Гаврилом Еремеевым и местной администрации Сунтарского наслега с главой Эдуардом Филипповым помогли с заготовкой дров на зиму многодетным семьям.

Далее, на такие субботники выйдут сотрудники организаций, предприятий и управлений улуса.