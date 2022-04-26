К 100-летию Якутии в Нерюнгри открылась выставка «Вехи великой дружбы»



К 100-летию со дня основания Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, которое отмечается 27 апреля 2022 года, в Музее истории освоения Южной Якутии имени И.И.Пьянкова, при участии администрации города Нерюнгри, открылась выставка «Вехи великой дружбы». Выставка является совместным проектом Нерюнгринского музея и частного музея «Мир времени» народного депутата Якутии, краеведа Александра Кошукова. Здесь представлены более 250 уникальных исторических документов, фотографий, книг, предметов, раритетов, рассказывающих об интересных и, как правило, малоизвестных страницах истории Якутии.



«Благодарю коллектив Музея истории освоения Южной Якутии имени И.И.Пьянкова и главу города Нерюнгри Леонида Николаевича Олейника за активное участие в нашем совместном патриотическом проекте к 100-летию первого государственного образования на территории Якутии – Якутской АССР. Приглашаю всех нерюнгринцев и гостей города посетить нашу выставку. Убежден, что особую познавательную ценность она имеет для подрастающего поколения, для детей и школьников, для молодёжи. Чтобы становиться настоящими патриотами родного края, каждый из нас должен хорошо знать историю нашего района и его поселков, республики и всей страны. Прекрасно помню, как в детстве вместе со своим классом школы №3 города Нерюнгри я впервые пришел в Музей истории освоения Южной Якутии имени И.И.Пьянкова, и какое сильное впечатление он на меня произвел. Убежден, что мы обязаны бережно хранить историю родного края, и поэтому собственный небольшой музей должен быть в каждой школе и в каждом поселке», — уверен народный депутат Якутии Александр Кошуков.



Якутская АССР была образована в составе РСФСР 27 апреля 1922 года на территории Якутской области без района Нижней Тунгуски, который вошёл в состав Киренского уезда Иркутской губернии. Республика включила в себя Хатанго-Анабарский район Енисейской губернии, Олёкминско-Сунтарскую волость Киренского уезда Иркутской губернии и острова Северного Ледовитого океана. Большую роль в образовании Якутской автономной республики сыграли Максим Аммосов, Платон Ойунский и Исидор Барахов.

На выставке «Вехи великой дружбы» сто лет истории Якутии (и даже больше) показаны в исторических экспонатах, которые будут очень интересными для посетителей всех возрастов. С 1920-х годов на территории ЯАССР началась разработка золотоносных алданских месторождений, возник Алданский золотопромышленный район. В 1930-е годы началась эксплуатация Северного морского пути, в устье реки Лена был выстроен морской порт Тикси. В годы Великой Отечественной войны более 50 тысяч жителей ЯАССР воевали на фронтах, а 25 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. До середины 1950-х годов на территории республики действовали исправительно-трудовые лагеря Дальстроя. В 1950-е годы с открытием алмазоносных месторождений на западе республики была создана мощная алмазодобывающая промышленная инфраструктура. В 1970-е годы в республику пришла ветка БАМа до Беркакита по направлению на Нерюнгринское угольное месторождение и Эльгинское угольное месторождение.

В 1957 году ЯАССР была награждена Орденом Ленина, в 1972 году — Орденом Октябрьской революции и Орденом Дружбы Народов.

27 сентября 1990 года Верховный Совет Якутской АССР объявил о преобразовании автономии в Якутскую-Саха ССР в составе РСФСР. 27 декабря 1991 года Верховный Совет Якутской-Саха ССР принял постановление о переименовании республики в Республику Саха (Якутия). 21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов РФ внёс новое наименование республики в Конституцию России.

Обо всех этих исторических событиях рассказывают экспонаты, собранные Александром Кошуковым. Самый древний экспонат выставки – скифский котел, которому более пяти тысяч лет, он найден на территории Алданского района. Форма котла схожа с современными чоронами Якутии, что говорит о предполагаемом родстве двух древних культур.



Об истории Якутии многое могут рассказать макеты национального оружия, набор охотника (пороховница с меркой, мешочки для пуль и дроби), якутские седла со шпорами и крючками – женское и мужское, ножи с национальным орнаментом и праздничные украшения. Юбилейные медали и знаки, связанные с Якутией, сувениры, самовары, чайные предметы, фарфоровая посуда, сахарница «50 лет ЯАССР», керамические фигурки в якутских традиционных зимних одеждах, швейная машина с символикой. Первые деньги Якутии – боны. Хлебные карточки из Алдана 1947 года — рабочая и детская.

В 1945 году в качестве одного из трофеев из побежденной Германии советские воины-победители вывезли эксклюзивный серебряный кубок весом 500 грамм. Кубок стал переходящим призом комитета по физкультуре и спорту и вручался за победы в спартакиадах. Например, в 1952 году этот трофей выиграла вторая команда Якутска.

На выставке широко представлены советские знамена из коллекции Александра Кошукова, которые рассказывают о достижениях и победах Нерюнгри и Алдана.

Еще один уникальный экспонат, представленный на выставке – рукописная карта Вилюйского округа Якутской области. Копия этой карты сделана в 1910 году. Вилюйский округ был образован в 1775 году, и в составе ЯАССР существовал до 1930 года.

Немало уникальных книг и газет, рассказывающих об исторических событиях в жизни Якутии. Например, «Якутская окраина» — издание 2013 года, ежедневная общественно-политическая литературная газета. Сборники исследовательского общества «Кескиле» 1927 года. Журнал «Советское краеведение» за август 1935 года, который подробно рассказывает о Тимпонском районе. Рукописное издание стихотворений ссыльного поэта Сотонина, выполненное им от руки в 1902-1907 годах в Якутской тюрьме во время ссылки. Изданное в 1951 году уникальное собрание сочинений Сталина 1907 – 1913 годов на якутском языке. Знаменитый «Словарь якутского языка» Эдуарда Пекарского, который издавался в 1887-1939 годах и насчитывает 13 томов.

Об истории возникновения Якутской АССР рассказывает уникальный альбом чекиста Валентина Карловича Пуйкана. В изданном в 1928 году большом фотоальбоме размером 30 на 39 сантиметров и весом почти 2 килограмма собрано 139 уникальных фотографий периода становления советской власти в Якутии, исследование быта жителей республики, фотографии представителей народностей, населяющих Якутию, партактив республики, депутаты первого всетуземного съезда ЯАССР.

Еще один уникальный экспонат – чорон с героями гражданской войны работы выдающегося якутского костореза Терентия Аммосова. На нем изображены восемь героев – Курашов, Полянский, Строд, Байкалов, Каландаришвили и другие. Таких чоронов в мире всего два: один из бивня мамонта, второй — керамический — хранится в музее Александра Кошукова, а теперь представлен на этой выставке.

На выставке «Вехи великой дружбы» столетняя история Якутии показана через историю жизни людей республики, простых якутян. Отдельный раздел посвящен жизни и труду ветеранов горно-добывающей промышленности Якутии Николая Григорьевича и Веры Александровны Шавриных из поселка Кангалассы. Это дедушка и бабушка Александра Кошукова. Показана история семьи Семена Тимофеевича Андреева (Степанова), его брата и родственников. Архив выдающегося, но малоизученного до сих пор деятеля Якутии — Козьмы Егоровича Андреевича. Фотографии героя гражданской войны Ефима Курашова с его автографом. Рассказана трагическая история протоиерея православной церкви Николая Иннокентьевича Нифонтова (1866 -1921). Здесь благочинный якутской епархии представлен на фотографии с супругой Анастасией Петровной. В 1921 году протоиерей принял мученическую смерть, будучи заколот солдатскими штыками.

Все эти экспонаты – большая и интересная история Якутии.

Выставка, несомненно, имеет не только огромное познавательное и образовательное, но и патриотическое значение. На ней обязательно должен побывать каждый человек, которому небезразлична история Якутии, кто интересуется жизнью республики, и считает себя патриотом.

«Приглашаю управление образования, педагогические коллективы школ, к работе по организации культпоходов учащихся в наш городской музей. Кстати, музей имени Пьянкова — второй по количеству экспонатов музей в нашей республике. Чтобы воспитывать настоящих патриотов нашей большой страны, нашей любимой республики, мы должны стремиться передавать ребятам накопленный опыт поколений, все большие победы и достижения Якутии. Всё это мы постарались показать на нашей выставке. Добро пожаловать!», – прокомментировал открытие экспозиции в Нерюнгри народный депутат Якутии, краевед, основатель музея «Мир времени» Александр Кошуков.