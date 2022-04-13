К 100-летию ЯАССР жители Вилюйского улуса посвятили оперу

В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона сегодня, 13 апреля, представят оперу Марка Жиркова и Генриха Литинского «Сыгый Кырынаастыыр». Постановка осуществлена силами участников художественной самодеятельности Вилюйского улуса и Национального театра танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола. Проект приурочен к 100-летию ЯАССР и 130-летию со дня рождения первого профессионального якутского композитора Марка Жиркова.

По словам главного дирижера, руководителя оркестра национальных инструментов Национального театра танца РС(Я) Николая Петрова, в постановке претворилась главная идея основоположника музыкального искусства Якутии Марка Жиркова – национальную оперу сопровождает профессиональный оркестр национальных инструментов.

Перед приездом в Якутск премьера оперы прошла в г. Вилюйске. Как отметила директор Центра культурного развития и народного творчества Вилюйского улуса Алена Дашевская, в постановке участвуют 150 человек, из них 105 из разных наслегов улуса. После кастинга репетиции начались летом прошлого года. Педагог Вилюйской школы искусств Маргарита Лукина поставила голоса самодеятельным артистам.

Главную партию — Сыгый Кырынаастыыр исполняют Салтанат Маччаева, Нарыйа Николаева, в роли Дэгэнэ Дугуй выступил Василий Николаев.

Далее участники проекта 27 апреля представят культуру и искусство Якутии на концерте в честь 100-летия ЯАССР в Государственной консерватории имени П.И. Чайковского в г. Москва.

Напомним, Марк Жирков свою вторую оперу написал в далеком 1947 году. Сюжет оперы — это легенда о силе любви прекрасной девушки Сыгый Кырынаастыыр и его мужественного возлюбленного Дэгэнэ Дугуй.