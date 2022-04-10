К 100-летию ЯАССР стартовал конкурс «Я — патриот»

Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я) проводит ежегодный республиканский конкурс «Я — патриот 2022» среди молодежи республики, посвященный к 100-летию Якутской АССР. Конкурсные работы принимаются с 5 по 22 апреля 2022 года.

Конкурс проводится в трех возрастных группах, проживающих на территории Якутии:

– I группа – дети до 4 класса;

– II группа – учащиеся 5 — 11 классов;

– III группа – взрослые.

Победителей определят по номинациям «Лучшее фото» и «Лучшее сочинение». Работы должны отражать авторскую позицию участника по вопросу «что для меня значит быть патриотом?»

Фотография и прикрепленный текст должны быть опубликованы в социальной сети ВКонтакте на личной странице участника конкурса с хештегами #ЯПатриотЯкутии2022, #ЯркийМаксим, #МолПарламентЯкутии. Страница участника должна быть в свободном доступе на период проведения конкурса. Будет учитываться количество лайков и комментариев поста на странице Конкурса

В номинации «Лучшее сочинение» конкурсные работы также должны быть представлены в форматах *.doc, *.docx. Конкурсная работа должна быть отправлена участником на электронную почту Конкурса ya_patriot_14@mail.ru с указанием ФИО, класса, школы и подписью «Я – патриот 2022».

Участник должен быть подписан на в сообщество в социальной сети ВКонтакте (www.vk.com/molparlament.sakha) и подписан на Telegram-канал Молодежного парламента (www.t.me/molparlament_sakha).

Победители получат дипломы и ценные призы.