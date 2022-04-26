К 100-летию ЯАССР приурочен премьерный показ документального фильма «Дойти до края»

В преддверии Дня республики, 26 апреля, в эфире телеканала НВК «Саха» состоится показ первого фильма «Дойти до края» из документального цикла «Пути великих свершений». Премьера приурочена к 100-летию образования Якутской АССР. Телезрители могут увидеть фильм в 21:00 сразу после прямой линии с Главой Якутии Айсеном Николаевым.

27 апреля всех жителей и гостей г. Якутска приглашают в 17:00 в кинозал «Дубай» торгово-развлекательного центра «Азия», по адресу г. Якутск, ул. Чернышевского 78/4 на открытый показ фильма, вход свободный.

Многосерийная научно-популярная картина «Пути великих свершений» посвящена освоению Российским государством пространств Восточной Сибири, Дальнего Востока, северо-востока Евразийского континента, Аляски и Западного побережья Северной Америки. Основная идея фильма – освещение роли Якутии, народов, ее населяющих, в этом глобальном историческом процессе через персоналии реальных исторических личностей.

Девиз фильма: «Якутия – форпост России в освоении Дальнего Востока».

Первый фильм «Дойти до края. Сибирский континент» охватывает 40-летний период географических открытий, совершенных русскими землепроходцами. Главным героем повествования выступает казак Семен Дежнев, открывший крайний мыс Евразии.

Работа над фильмом началась летом 2021 года по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Съемки прошли в три этапа: летом съемочная группа работала в г. Якутске, Олекминском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском улусах. В сентябре группа посетила мыс Дежнева на Чукотке. Завершающий зимний этап съемок прошел в Таттинском, Хангаласском, Томпонском, Оймяконском и Нижнеколымском районах.

Фильм создан ООО «АМГ» телеканала «Моя планета» совместно с ВГТРК и национальной кинокомпанией «Сахафильм». Исполнительный продюсер – Юрий Коваленко, автор сценария – Александра Боровикова, оператор-постановщик – Александр Меньшов и другие.

Вторая часть фильма будет посвящена великому путешественнику, командору Витусу Берингу. Съемки планируют начать в следующем году.



