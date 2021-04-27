К 100-летию ЯАССР принята специальная эмблема

26 апреля в преддверии Дня республики в Якутске состоялась презентация эмблемы 100-летия образования Якутской АССР и официального юбилейного сайта.

Вице-премьер Сергей Местников в своём выступлении отметил, что в 2022 году исполнится 100 лет со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики, празднование этой знаменательной даты станет крупным национальным и политическим событием.

Заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Татьяна Пяткина представила описание юбилейной эмблемы 100-летия образования Якутской АССР. Основным разработчиком юбилейной эмблемы 100-летия ЯАССР выступил ведущий дизайнер Якутии Ростислав Павлов.

Созданная эмблема объединяет традиционные для Якутии образы и метафоры, узнаваемые символы республики, основанные на данных исследовательских работ этнографов, культурологов, краеведов, таких как Мандар Уус, Улла Йохансен, Светлана Петрова Светлана и Зинаида Заболоцкая .

За основу юбилейной эмблемы использованы три символа, как олицетворение планомерного хода времени от самобытной истории Якутии до сегодняшних дней, когда республика стала отдельной административной единицей со своей государственной символикой.

СЭРГЭ (коновязь) – ритуальный столб, означает, что у местности, где оно установлено есть хозяин. Символ дерева жизни, мирового дерева, объединяющего три мира – верхний, срединный, нижний. Сэргэ – символ счастья и благополучия.

ГЕРБ. В центральной части логотипа изображен основной государственный символ Республики Саха (Якутия) – древний всадник со знаменем с наскальных рисунков реки Лена, как символ древней истории.

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – один из наиболее распространённых типов якутского календаря, вариантов которого много, так как у каждого улуса, у каждой семьи была своя уникальная дощечка с важными датами. Одна из особенностей якутских календарей – это то, что они сделаны без привязки к определённому году, поэтому их называют «вечными календарями».

В стилистике фирменного оформления использованы цвета республиканского флага, северного сияния, простые геометрические формы и упрощённые пиктограммы как дань уважения к историческому наследию, а также традиционные национальные узоры и орнаменты:

ЛИРОВИДНЫЙ ОРНАМЕНТ (KӨҔҮӨP ОЙУУ). Его название и внешние очертания похожи на сосуд для хранения кумыса. Данный орнамент символизирует плодородие и развитие.

ОРНАМЕНТ В ВИДЕ ЦВЕТОВ (СИБЭККИ ОЙУУ). Цветочный узор часто можно встретить на изделиях из дерева XIX-го — ХХ-го веков. Такой узор символизирует движение, новые жизненные силы, набирающие обороты.

СЕРДЦЕВИДНЫЙ ОРНАМЕНТ (CYPЭX ОЙУУ). Им традиционно украшают одежду, берестяную посуду. У всех народов этот орнамент олицетворяет любовь и согласие.

Данную эмблему 100-летия предлагается использовать для оформления праздничных мероприятий, печатной и сувенирной продукции, в СМИ с целью формирования чёткого, узнаваемого и запоминающегося образа векового юбилея республики.

На презентации эмблемы заслушано мнение приглашённых экспертов: живописца, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств РС(Я), лауреата государственной премии РС(Я) П.А. Ойунского Андрея Чикачева, заведующей кафедрой живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, доцента, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств РС(Я) Туйаары Шапошниковой. Они дали эмблеме положительную оценку.

На презентацию юбилейной эмблемы своё видеообращение направили представители саха диаспоры Анатолий Лазарев (Канада) и Вера Соловьёва (США).

В рамках проведения первоочередных подготовительных работ к празднованию 100-летия образования Якутской АССР ГАУ РС(Я) «Конгресс-центр Якутия» разработан официальный сайт 100-летия образования ЯАССР https://100yakutia.ru/. Сайт состоит из 7 разделов и подразделов, в которых будет отражена информация об истории становления и развития республики по основным этапам, культуре, людям, внёсшим весомый вклад в развитие республики по отраслям. На сайте посетители смогут ознакомиться с архивными материалами, цифровыми вариантами книг и научных трудов, виртуальными турами по музеям Якутии, онлайн показами лучших театральных постановок, документальных и художественных фильмов.

Также на сайте будет отражена официальная информация об организационных комитетах на федеральном и республиканском уровнях, о нормативно- правовых актах, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Якутской АССР, о республиканском и федеральном планах мероприятий, планах муниципальных образований и городских округов, о целевых задачах, планируемых к достижению к 2022 году и привлечении внебюджетных средств в Фонд 100-летия образования Якутской АССР.