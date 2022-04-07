К 100-летию ЯАССР – персональная выставка Миры Аргуновой «Неповторимые красоты Якутии»

В Детском музейном центре Якутской городской национальной гимназии им. А.Г. и Н.К. Чиряевых открылась персональная выставка живописца Миры АРГУНОВОЙ «Неповторимые красоты Якутии», приуроченная к столетию ЯАССР.

Имя живописца Миры Аргуновой широко известно, как талантливого художника, не только в Республике Саха (Якутия), но и за ее пределами. Творческой палитре известного художника присущи практически все жанры станковой живописи: портреты, пейзажи, натюрморты.

Мира окончила с красным дипломом отделение «Станковая живопись» Арктического государственного института культуры и искусства. Является участником 50 международных, всероссийских и региональных выставок. Признанием таланта молодого художника является участие в масштабной выставке «Таинственная Сибирь» в Москве в Западном крыле Новой Третьяковки в Центральном зале Союза художников России в ноябре 2021 г. с картинами «Многоликая Россия» и «Портрет заслуженного артиста России Болота Байрышева». Картины Миры Аргуновой удостоены диплома лауреата Республиканской художественной премии им. Валериана Васильева и дипломов международных художественных конкурсов в России, Японии и США.

В последние годы Мира Аргунова все чаще обращается к жанру портрета. Для нее главное в портрете — уловить и передать на полотно не только внешнее сходство, но и неповторимый внутренний мир портретируемого. Обращаясь к портретам известных современников, Мира отдает предпочтение людям искусства, так как художник хорошо чувствует родственные души. На выставке «Неповторимые красоты Якутии» представлен ее яркий декоративный автопортрет, где буйствует золотыми красками молодость, творчество, и грациозная птица кыталык, олицетворяющая счастье, мечты и устремленность автора в будущее.

В процессе своего творчества художник часто пишет небольшие этюды с натуры, используя зарисовки и наброски. Для многих ее пейзажей, представленных на выставке, характерна живописная культура в сочетании с трепетным отношением к неповторимой красоте родного края («Утро на Ленских столбах» (2020), «Летний этюд» (2020), «Лики гор» (2021), «Белая ночь» (2021), «Разгар лета» (2021), «Соморсун» (2020), «Апрельский лес» (2021), «Приходи на мой солнечный берег» (2018)).

Произведения Миры Аргуновой находятся в собраниях Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) и Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, а также в частных коллекциях в России, Великобритании, Голландии и Казахстане.

Данная выставка является признанием в любви к родной Якутии, где художник щедро делится своим восприятием ее красот, сотканным из тонкой передачи впечатлений и возвышенного состояния души автора при соприкосновении с ними.

Выставка будет работать в течение апреля 2022 г. Вход бесплатный, однако в связи с ограниченным режимом во время пандемии – по предварительной записи по телефону +79142716469.