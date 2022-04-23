К 100-летию ЯАССР откроется новое здание легендарного Нюрбинского театра

К столетию ЯАССР в Нюрбе откроется здание Нюрбинского передвижного театра

В 2022 году в Нюрбе откроется современное здание Нюрбинского государственного передвижного драматического театра. Здание театра строится в рамках региональной части национального проекта «Культура» и станет одним из тех культурных объектов, которые возведут в Год столетия Якутской АССР.

В Послании народным депутатам Айсен Николаев отметил, что 100-летие ЯАССР станет большим стимулом к дальнейшему развитию культуры республики. В рамках подготовки к столетию в городах и районах развернули строительство 100 социальных объектов, в том числе домов культуры. В настоящее время возвели уже свыше 70 объектов.

Нюрбинский театр был основан в 1966 году выпускниками Московского высшего театрального училища имени Щепкина. За 56 сезонов на сцене Нюрбинского театра вышли в свет более 200 спектаклей драматургов из разных регионов.