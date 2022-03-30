30.03.2022
16:30
170
Культура
К 100 — летию ЯАССР кинотеатр Центральный подготовил сюрприз!
Кинотеатр «Центральный» поздравляет с предстоящим праздником и приглашает всех жителей и гостей столицы на просмотр якутских фильмов по цене 100 рублей.
Самое старинное учреждение в сфере кинопроката желает вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Фото: Дмитрий Оконешников
Источник: Дмитрий Оконешников
#100-летие образования ЯАССР#К 100 - летию ЯАССР кинотеатр Центральный подготовил сюрприз!#республика саха (якутия)#Центральный кинотеатр#Якутия#Якутск#якутское кино
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