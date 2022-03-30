30.03.2022
16:30
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Культура

К 100 — летию ЯАССР кинотеатр Центральный подготовил сюрприз!

Кинотеатр «Центральный» поздравляет с предстоящим праздником и приглашает всех жителей и гостей столицы на просмотр якутских фильмов по цене 100 рублей.    

Самое старинное учреждение в сфере кинопроката желает вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Фото: Дмитрий Оконешников
Источник: Дмитрий Оконешников
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