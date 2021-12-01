К 100-летию ЯАССР — 100 социально значимых объектов

К столетию со дня образования ЯАССР в 2022 году в столице и районах республики введут 100 социально значимых объектов. Строительство ведётся за счёт федеральных и республиканских средств, в том числе в рамках национальных проектов. Об этом сообщил министр финансов Якутии Валерий ЖОНДОРОВ во время прямого эфира в социальной сети Инстаграм.

В настоящее время уже введено 76 объектов. До конца 2021 года планируется ввести ещё 11 объектов. Оставшиеся 13 планируется закончить в 2022 году.

Как отметил министр, в государственных программах на строительство объектов в следующем году предусмотрено финансирование на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Среди объектов – школы, сады, больницы, спортивные учреждения.

Это детский сад в с. Верхневилюйск, Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи в г. Якутске, Ленский технологический техникум, школа-сад в с. Туора-Кюель, школа на 990 мест г. Якутск, Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в г. Алдан, п.. Чульман и г. Якутск, спальный корпус для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в г. Олекминске, Многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс, стадион в с. Борогонцы на 1000 мест в с. Борогонцы, универсальный комплекс спортивных единоборств в с. Мындаба и больничный комплекс в г. Вилюйске.

Напомним, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в своём послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я) отмечал, что по всей республике к юбилею ЯАССР будут построены новые жилые дома, школы, больницы, учреждения культуры и спорта, отремонтированы дороги, созданы современные общественные пространства.