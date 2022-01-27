К 100-летию Владимира Самсонова — ученого, воина, организатора науки

Сегодня, 27 января — день снятия блокады Ленинграда. А 3 января текущего года исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира Парфеньевича Самсонова — участника Великой Отечественной войны, награжденного орденами и медалями, в том числе и медалью «За оборону Ленинграда», кандидата физико-математических наук, организатора исследований полярных сияний на территории Якутии.

Владимир Парфеньевич родился в селе Александровка Нюрбинского района ЯАССР в семье учителей Парфения Никитича и Надежды Евменьевны Самсоновых старшим из шестерых детей. После успешного окончания средней школы №3 г. Якутска, в сентябре 1940 года он был призван на службу в армию, которую проходил в Забайкальском военном округе. После начала войны он окончил курсы младших лейтенантов артиллерии и в августе 1942 года прибыл на Волховский фронт, где был командиром минометного отделения.

Владимир Самсонов на фронте

В1943 году он становится командиром минометной роты, которая во всех наступательных операциях Ленинградского фронта идет в первом эшелоне. Во время боевых действий он несколько раз был ранен, и в районе Нарвских высот25 февраля 1944 года получает четвертое, на этот раз тяжелое ранение, из-за которого в январе 1945 года он был комиссован и уволен в запас в звании капитана. За эти бои он был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

По возвращении на родину Владимира Самсонова направляют на комсомольскую работу. Он работал инструктором, а затем секретарем ОК ВЛКСМ. В 1950 году Самсонов поступает в Якутский педагогический институт. После окончания института он работает преподавателем физики и метеорологии в лесном техникуме, а в 1956 году он начинает работать на станции космических лучей, возглавляемой Юрием Георгиевичем Шафером — первым космофизиком Якутии, тоже вернувшимся с фронта.

В стенах лаборатории Владимир Парфеньевич начал заниматься исследованием полярных сияний — еще не совсем изведанного северного природного явления. И вот как раз в это время начинался Международный геофизический год (МГГ), который объединил ученых всего мира в исследованиях в области физики Земли, околоземного космического пространства и солнечно-земных связей.В Советском Союзе в рамках МГГ тоже начались активные исследования полярных областей, космоса, в том числе и полярных сияний. Надо было понять природу их происхождения, области и частоты их появления, связи с солнечной и геомагнитной активностями. За это интересное и трудное дело с присущей ему энергией и энтузиазмом взялся и Владимир Самсонов. Ему удалось за короткое время организовать сеть станций наблюдений за полярными сияниями, оснащенными камерами всего неба С-180 на Арктическом побережье и на территории Якутии, обучить персонал.

«…Талант и устремленность взяли свое. Через четыре года младший научный сотрудник Владимир Парфеньевич Самсонов со своим учителем, профессором МГУ Александром Игнатьевичем Лебединским, организовал на Крайнем Севере Сибири и Дальнего Востока по существу Всесоюзную сеть станций для фотографических наблюдений полярных сияний. Владимир Парфеньевич с группой своих учеников работал до изнурения в труднейших условиях Арктики, устанавливая там научную аппаратуру и обучая персонал станции»,— так вспоминал Юрий Георгиевич Шафер.

Снимки, полученные данной сетью камер во время Международного геофизического года, легли в основу открытия в начале 60-х годов концепции овала полярных сияний — кольцеобразной зоны максимальной частоты появления сияний, расположенной вокруг геомагнитного полюса. Поскольку овал полярных сияний является понятием статистическим и сильно отличается от мгновенной картины сияний, получаемых, например, со спутников, и зависит от условий геомагнитной активности. Владимир Самсонов также занимался исследованием распределения полярных сияний, особенно его тонкой структуры с большим пространственным и временным разрешением. В результате своих исследований он пришел к выводу о существовании бизональнойи пятнистой структуры распределении полярных сияний в рамках аврорального овала. Эти результаты легли в основу его кандидатской диссертации, защищенной в 1971 году.Бизональность и пятнистость распределения сияний позже частично подтвердились в результате спутниковых измерений, когда появилась возможность получения моментальных снимков. Основной гипотезой данных свойств является неоднородность электропроводности и магнитной проницаемости подстилающей поверхности (коренных пород), через которые проходят силовые линии геомагнитного поля и соответствующие токи.

В.П. Самсонов с сотрудниками Лаборатории полярных сияний и свечения ночного неба В.М. Игнатьевым и Л.Д. Сивцевой обсуждают полученные данные, июнь 1981 года

Кроме исследований пространственного распределения сияний его интересовали особенности вертикального профиля авроральных структур для решения обратной задачи восстановления энергетического спектра высыпающихся частиц при помощи триангуляционных исследований на сканирующихфотометрах. Выполнением этих исследований занималась специальная фотометрическая группа его учеников в Лаборатории полярных сияний и свечения ночного неба Института космофизических исследований и аэрономии Сибирского отделения РАН.

Впоследствии эти результаты подтолкнули Владимира Парфеньевича к идее создания меридиональной цепочки геофизических исследований, которая была успешно реализована в ИКФИА СО РАН и продолжает действовать по сей день. В рамках данной цепочки сотрудниками лаборатории проводились фотографические и фотометрические исследования полярных сияний от острова Котельный до Якутска, и даже на станции «Восток» в Антарктиде. Полученные результаты были опубликованы во многих научных журналах, докладывались на международных конференциях и получили мировое признание.

В.П. Самсонов с коллегами на оптическом полигоне «Маймага», март 1982 года

Помимо чисто научной работы Владимир Парфеньевич Самсонов занимался и научно-организаторской деятельностью. С 1968 по 1977 год он был учёным секретарем Института с 1978 по 1988 год— заместителем директора по научным вопросам, руководил отделом аэрономии — вторым крупным направлением научных исследований Института. Параллельно он совмещал должность заведующего Лабораторией полярных сияний и свечения ночного неба. В это время через него проходили все организационные вопросы многочисленных экспедиций, жилищно-бытовые проблемы сотрудников. Здесь имсделан большой объем работ по кадровым вопросам, по усовершенствованию организационно-технического оснащения института.

Много лет Владимир Самсонов был членом рабочей группы полярных сияний и свечения ночного неба Международной Ассоциации геомагнетизма и аэрономии (МАГА), бессменно представлял эту область в отечественных советах «Солнце – Земля», в Междуведомственном геофизическом комитете АН СССР и в редколлегиях периодических изданий.Его знали все ведущие геофизики Союза, занимающиеся проблемами высокоширотной ионосферы, и многие зарубежные ученые.

Несмотря на высокую должность, Владимир Парфеньевич был демократичным, прямолинейным человеком. К нему можно было зайтисо всеми возникающими вопросами, в том числе и с личными, причем зайти можно было в любое время, и он неизменно помогалс разрешением проблем. Ниже приводится выдержка из воспоминаний основателя и директора нашего Института Юрия Георгиевича Шафера.

В.П. Самсонов у камеры всего неба С-180, март 1982 года

«Круг научных интересов Володи определился, как ни парадоксально, тем важным обстоятельством, что они могли быть в основном решены на северных окраинах его родной Якутии.

Он строил свою жизнь на виду у всех, вовлекая в круг её интересов талантливую молодежь, сохраняя при этом свои удивительные качества вожака, чем-то похожие на качества родителя.Молодой Володя был смесь торопливости, любознательности, жадности к жизни и научного энтузиазма.

В научной деятельности он был и скрупулезен и тороплив. Он всегда лично участвовал в эксперименте и стремился понять в развитии наблюдаемых явлений важнейшие закономерности. Он добивался результативности, отбрасывая порой необходимые теоретические рассуждения. Таким Володя показал себя в известной экспериментальной работе по выявлению и анализу «пятнистости» полярных сияний. Но как ярко он обсуждал и защищал результаты этой работы! Его высказывания были прямыми и категоричными. Он не терпел расплывчатости, ценил четкие выводы.

Володя очень терпеливо относился к молодым специалистам, ценил их преданность науке. Он всегда оказывал им помощь, содействие, даже если это было трудно, отнимало время или неблагоприятно было для него самого. Делал это он упрямо и решительно без иносказаний. Это было характерным для него.

Обаяние личности Самсонова, его интуицию, прямоту, нетривиальность логики чувствовали все окружающие, независимо от их положения и уровня профессиональной деятельности.

Володя был преданным, но суровым и прямолинейным другом. Он не терпел распущенности, неверности, аморальности. Отношения с близкими были обоюдно простые и ясные, проникнутые доверительностью и взаимопомощью. До последних дней жизни он с теплотой и искренностью относился к своим коллегам, их делам и судьбам. Они так были похожи на родительские чувства.

Все свои действия В. Самсонов проводил в открытой форме и исключительно на основе здоровых, добропорядочных отношений, не допуская каких-либо «закулисных» действий, подходов к «сильным мира сего».

По оценке коллег и учеников, при обсуждении научных задач Владимир Парфеньевич всегда давал всем возможность выступить с предложениями и идеями, улавливал перспективные разработки и всемерно поддерживал их. Чувствовалось, как он умело объединяет усилия и интересы людей и создает атмосферу творческого сотрудничества. Для него было совершенно ясно, что серьезные самостоятельные научно-технические результаты могут получать исследователи, имеющие возможность для творческой свободы, и он очень много сделал для создания таких возможностей.Особое внимание Владимир Парфеньевич уделял молодежи, её подготовке, формированию и определению ею своего научного пути.

Владимир Парфеньевич был человеком открытой и широкой души. Его авторитет был высок и в Институте, и в научном центре, а также в городе и в республике. Он пользовался уважением, доверием и искренней любовьюсвоих коллег и учеников, обладал несгибаемым оптимизмом, незабываемым «фирменным» самсоновским заразительным жизнелюбивым смехом. Он ушел от нас 26 августа 1989 года в возрасте всего лишь 67 лет. Память о Владимире Парфеньевиче навсегда сохранится в сердцах знавших его коллег, учеников и будет передаваться молодым поколениям ученых нашего Института.