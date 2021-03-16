К 100-летию открытия инсулина в Якутске состоится научная конференция

Сегодня диабетом страдает по разным данным 230–347 миллионов человек на планете, это примерно 6% взрослого населения земного шара. Открытие инсулина стало одним из величайших прорывов науки XX века. Благодаря этому событию сахарный диабет перестал быть приговором.

100-летию открытия инсулина будет посвящена научно-практическая конференция «Современная клиническая диабетология: инновационные решения и возможности», которая состоится в Якутске 19 марта с 15 часов в конференц-зале бизнес-центра «Азимут».

Для участия в работе конференции приглашены врачи-эндокринологи, врачи-терапевты, врачи общей практики лечебных учреждений республики, студенты мединститута СВФУ, члены студенческого научного общества «ГормониЯ».

До начала конференции будет проведен пресс-брифинг для представителей средств массовой информации.

Перед участниками конференции выступят федеральные лекторы — к.м.н., доцент кафедры эндокринологии №1 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ Алексей ЗИЛОВ (г. Москва) и д.м.н., проректор, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», главный внештатный клинический фармаколог Дальневосточного федерального округа (г.Владивосток) Екатерина ЕЛИСЕЕВА.

Откроет конференцию заместитель директора Медицинского института СВФУ по клинической работе, заведующий кафедрой пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК МИ СВФУ, главный внештатный эндокринолог Минздрава республики, к.м.н. Любовь СЫДЫКОВА.

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