К 100- летию образования ЯАССР и к 125- летию М.К. Аммосова. М.К. Аммосов и его роль в становлении академической науки в Республике Саха (Якутия)

Руководство Якутской АССР, столкнувшись с большими трудностями в процессе освоения природных ресурсов, обратилось за помощью к Академии наук СССР. В 1923 году Представитель ЯАССР во ВЦИК Максим Кирович Аммосов обратился от имени правительства автономной республики в Академию Наук СССР со следующей просьбой: «Ныне, поставив перед собой грандиозную задачу поднять благосостояние народных масс Якутии, наше молодое автономное правительство, представителем которого я являюсь, натолкнулось на громадные трудности, а отсутствие научных исследований о направлениях и тенденциях развития народного хозяйства Якутии. Поэтому, по поручению нашего автономного правительства, настоящим обращаюсь к Академии Наук с предложением- не возьмётся ли академия за организацию научно- исследовательской экспедиции, ставящей себе задачи — изучение естественно — производительных сил Якутии..»

Рассмотрев эту просьбу, Президиум Академии Наук СССР в 1924 году создал специальную комиссию и экспедицию по изучению производительных сил Якутской АССР. В составлении программы работ приняли участие выдающиеся учёные, руководители президиума и крупных подразделений Академии наук — академики А.П. Карлинский В.Л., Комаров, А.Е. Форсман, Л.С. Берг, Н.И. Вавилов, П.П. Сушкин, А.А. Борисяк, С.Ф. Ольденбург, В.Н. Сукачев, А.А. Григорьев и другие. Руководили работой комиссии в течении 10 лет академики Ольденбург, Форсман, Левинсон -Лессин, Комаров. В течении 6 лет в геологических , биологических , медицинских, географических, экологических, этнографических , лингвистических, исторических исследованиях отрядов экспедиции работало 246 научных и научно — технических сотрудников.

В итоге этих работ были изданы монографии «Якутия», 39 выпусков «Материалов Комиссии» и 47 томов «Трудов Якутской Комиссии»,7 книг к Х-летию ЯАССР, большой словарь якутского языка и две карты Якутии. В этих трудах были обобщены ценнейшие сведения о природных условиях , богатствах недр, экономике, культуре, истории, языку, быту населения республики, содержались предложения и рекомендации по развитию ее производительных сил и реконструкции экономики. Эти результаты стали основой освоения природных богатств края и организации нового народнохозяйственного комплекса ранее крайне отсталого региона Сибири.

Еще 2 февраля 1927 года на торжественном годовом собрании Академии наук СССР ученый секретарь С.Ф. Ольденбург говорил: «После объявления всесоюзности, Академия наук , ряд союзных и автономных республик стали обращаться к Академии наук с предложениями организовать разносторонне их научное исследование в целях получения более твердых обоснований для планомерного поднятия хозяйства всего Союза и отдельных его частей. В республике, в результате обмена мнениями между ними и Академией наук был создан особый комитет по исследованию союзных и автономных связей с этими обращениями , в 1924 году была образована комиссия по изучению ЯАССР, которая ведет теперь это исследование, рассчитанное по первоначальному плану на пять лет. Пример работы по Якутии заинтересовал и ряд других республик, известный под названием ОКИСАР»

После Великой Отечественной войны в ответ на обращение Якутского обкома КПСС в ЦК КПСС и в Президиум Академии наук СССР в 1947 году была создана Якутская база Академии наук СССР в 1947 году, преобразованная в 1949 году в Якутский филиал академии наук СССР. Важной вехой в развитии якутского филиала было включение его в состав созданного в 1957 году Сибирского отделения Академии наук СССР.

К 1982 году якутский филиал Сибирского отделения Наук СССР по праву считался форпостом академической науки республики. В научных учреждениях Якутского филиала работали герой Социалистического труда, академик Н.В. Черский (председатель президиума филиала), член -корреспондент Академии наук СССР В.В. Ковальский (директор института геологии), более 30докторов и 150 кандидатов наук . Гордостью коллектива являлся многонациональный, интернациональный состав научных, инженерно — технических работников. Становление научных учреждений филиала являлось интернациональным по существу, форме и содержанию. Институты и лаборатории были укомплектованы кадрами и специалистами, приехавшими из Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска, Томска, Иркутска и других научных центров. В состав филиала входили институты: языка, литературы и истории; геологии, биологии, космофизических исследований и аэрономии, физико — технических проблем Севера, горного дела Севера, экономики комплексного освоения природных ресурсов Севера. Отделы — охраны природы и окружающей среды, прикладной математики и вычислительной техники. В 18 научных и научно — вспомогательных подразделениях работали более 3000 человек.

Совет министров РСФСР 12 мая 1981 года принял постановление № 254 «О работе Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по развитию фундаментальных и прикладных научных исследований , повышению их эффективности внедрению научных достижений в народное хозяйство и подготовке кадров». Постановлением Якутского Обкома КПСС в июне 1982 года, в целях разработки и создания эффективного механизма связи науки с производством, было принято решение об образовании партийного комитета ЯФ СО РАН, объединяющего в 12 первичных партийных организациях и в 14 партийных группах более 550 членов и кандидатов в члены партии. Секретарем парткома на отчетно -выборной конференции единогласно избран Данилов В.П. — инструктор Якутского горкома партии; заместителями секретаря парткома (на общественных началах) избраны доктора наук Н.Г. Соломонов, Г.Ф. Крымский, В.П. Ларионов, Р.С. Григорьев.

Творческое отношение к делу не рождается самое по себе. Оно формируется условиями, в которых живет и работает человек. Творческий характер порождает удовлетворенность результатом, профессиональную гордость. Становится очевидным, что отсутствие морального удовлетворения работой не может быть компенсировано материальным вознаграждением. Научные коллективы являются одним из видов трудовых коллективов, но они социально неоднородны, поскольку усложнения функций, технических средств, методов и организационных форм науки привело к значительным изменениям в социально — профессиональном составе научных коллективов: в них трудятся не только научные работники, но и рабочие, инженерно- технический, научно -вспомогательный, административный. обслуживающий персонал . Управление научным коллективом, развитие творческой активности ученых — процесс, непосредственно связанный с ростом и усложнением политических, экономических, социальных задач. принципиальным направлением в работе являются специфические отношения с научной интеллигенцией, построенные на взаимном доверии, обоюдной заинтересованности и ответственности. По определению академика Т.И. Заславской: «В обществе важную роль играют не только экономические, но и прежде всего социальные функции творчества, что определяется более широким и современным взглядом на роль человеческого фактора в производстве и общей социализацией всех методов управления».

В ЯФ СО РАН СССР, в начале 80-х годов, больше внимания стремились уделить нерешенным задачам. Постановления Совета Министров СССР «О деятельности Сибирского отделения АН СССР по развитию фундаментальных и прикладных исследований, повышению их эффективности, внедрению научных достижений в народное хозяйство и подготовке кадров», «О переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование»убедили нас в том, что проблемы научного творчества во многом зависят от человеческого фактора и они заставили нас повергнуть критическому анализу деятельность научных учреждений, мы стали намечать пути устранения собственных недостатков. Научно — техническая интеллигенция понимала, что новая психология проявляется в теоретической мысли, смелых инженерных и конструкторских решениях, в новых концепциях и идеях. В научных учреждениях старались, по возможности, рационально использовать способности и таланты людей, выявить наиболее оптимальные соотношения между индивидуальной и коллективной деятельности в науке. Мы понимали, что способность к мышлению в научных понятиях, к усвоению и применению научных истин есть общечеловеческое свойство, то способность к добыванию этих истин, генерированию новых идей распределена среди людей неравномерно.

Основными признаками научного коллектива являются — единство целей, задача воли коллектива, идейная общность, сотрудничество и взаимопомощь, координация действий, демократизм и дисциплина.

Партийная организация ЯФСОН СССР всегда действовала, опираясь на коллективный разум, ее решения аккумулировали опыт работы всех сотрудников филиала. Сущность работы всегда включала широкий круг весьма конкретных задач, связанных между собой. В их числе — создание в коллективах здоровой и творческой обстановки, обеспечение единства и сплоченности в достижении научно — технических целей, воспитание у научных работников высокой ответственности, активной жизненной позиции. Ставка делалась на повышение деловитости, сокращение кабинетных заседаний, не перенесение работы в трудовые коллективы научных учреждений.

Сотрудники ЯФСОН СССР особое внимание обращали на создание необходимых условий труда, быта, отдыха. Осуществление в филиале комплекса социально -бытовых мероприятий, решение данных проблем меняло весь уклад жизни, обогащало духовный мир научных сотрудников, позволяло создать в коллективах здоровый морально — психологический климат. Правительство республики и Якутский горисполком Якутскому филиалу выделили для строительства жилых домов, социальных объектов, лабораторных корпусов научно — исследовательских институтов земельный участок в центре г. Якутска и определили границу с угла ул. 50 лет ВЛКСМ (ныне ул. Кулаковского) по проспекту Ленина до ул. Кирова (Дом Правительства №1) с угла ул. Кирова — Ленина до ул. Чернышевского (Вечный огонь — пер. Глухой) и по ул. Чернышевского по берегу до ул. 50 лет ВЛКСМ (ул. Кулаковского, маг. «Универсам-2). Генеральный план строительства разрабатывали УКС при Совете Министров, институт «Якутгражданпроект» по согласованию с АН СССР и СО АН СССР. Финансирование производилось Академией Наук СССР. Снос каждого ветхого дома и расселение жильцов, проживающих в ветхих и сносимых домах производился по особому плану, утвержденному парткомом. Президиумом (Н.В. Черский, И.П. Первенцев, А.А. Назаренко), Объединенным профкомом (Е.М. Амосов, П.Д. Барашков, Л.А. Припузова). Обеспечение жильем, создание соответствующих нормальных условий для работы действительно стало приоритетным делом для руководства и общественных организаций филиала.

Н.В. Черский, имея безусловный высокий авторитет среди научных учреждений и строительных организаций г. Якутска добился подписания договоров сотрудничества филиала с Домостроительным комбинатом г. Якутска, Мохсоголлохским цементным заводом, Табагинским лесокомбинатом, строительно-монтажными управлениями «Якуттехстроя». На каждом объекте, в качестве вспомогательной рабочей силы, ежедневно работали до 50 научных, инженерно — технических работников институтов и предприятий филиала. Семьдесят два молодых сотрудника с сохранением своих рабочих мест в филиале, работали на ДСК на строительстве молодёжного комплекса, рядом с Крестьянским рынком, и они к 1989 году все были обеспечены жильём. За пять лет для работников филиала построены 8 крупнопанельных 80- ти и 120- ти квартирных жилых дома общей площадью более 50- ти тысяч квадратных метров. Введены в строй лабораторные корпуса института биологии, горного дела Севера, ясли — сад № 88 на 230 мест, общежитие для молодых ученых и специалистов с поликлиникой и больницей, продовольственный магазин на 18 рабочих мест (по предложению горисполкома назвали «Универсам-2», так как все объекты строились за счёт средств СО АН СССР), автопредприятие на 100 единиц техники для выездов в научные экспедиции с автомастерскими. На 5-м км. Покровского тракта построили экспериментальную базу для института физико-технических проблем Севера (там располагается институт неметаллических материалов ЯНЦСОРАН).

К 1989 году произвели большой снос и подготовили строительную площадку для строительства новой школы на 800 мест (новое здание школы №8 г. Якутска). Построили культурно — спортивный комплекс. К 40- летию Победы в Великой Отечественной войне, всех ветеранов войны, работающих в филиале, обеспечили благоустроенным жильем. К этому же году завершено строительство базы предприятия тепловых и электрических сетей ЯФСОРАН СССР, с реконструкцией всех 6 котельных . Жилой фонд филиала, расположенный по улице Парковая — Академическая -Советская, на Сайсарах с печного отопления был переведен на центральное. Современным оборудованием были оснащены институты физико — технических проблем Севера, геологии, биологии, горного дела Севера, космофизических исследований и аэрономии (к ИКФИА достроили 3й этаж, переоборудовали лаборатории ШАЛ в с. Октёмцы, в п. Тикси, п. Жиганске, с. Маймага, на 9 км. Маганского тракта г. Якутска).

Под особым контролем находилось распределение жилых домов. Буквально, уникальным открытием стали Условия распределения жилья, предложенные Егором Михайловичем Аммосовым — председателем объединенного профкома филиала. Егор Михайлович, как один из самых первых выпускников Московского государственного университета имени М.Ломоносова, работающих в филиале, был рекомендован мною на должность председателя профкомитета на постоянной основе и его кандидатура была поддержана на эту ответственную должность. С участием Владимира Парфеньевича Самсонова — зам директора ИКФИА, Руслана Спиридоновича Григорьева — зам секретаря парткома, зав. отделом ИФТПС. Петра Даниловича Барашкова — научного сотрудника отдела прикладной математики и вычислительной техники филиала. Егор Михайлович разработал математическую формулу процентного выделения квот по квадратным метрам, исходя из количества работников каждого института, подразделения филиала, по отдельности. Это Положение создавало прозрачность списка нуждающихся в жилье, а окончательное решение по выделению ордера на квартиры решалось по персоналиям самим трудовым коллективом.

При вводе каждого дома, жильцы получившие смотровые ордера, без указания конкретных квартир, на отделочных работах участвовали в обязательном порядке. Эти работы ускоряли процесс ввода дома и улучшали качество отделочных работ. Трудовой коллектив, заключив шефский договор, каждое лето с большим коэффициентом полезного действия, участвовал в сельскохозяйственных работах в совхозах «Хатасский», «Октемский».

В Якутском филиале традиционно уделялось внимание двум механизмам, в работе которых должна быть обеспечена прочная взаимосвязь, а именно — генерирование научно — технических достижений и перенос их в действующее производство. Основная задача состояла в надежном обеспечении высокой эффективности научно — технической кооперации и глубокой интеграции науки с производством. Учёные филиала стремились всемерно приблизить свои исследования к потребностям народохозяйственного комплекса. Институты филиала имели договоры о творческом содружестве с 27 производственными объединениями. 54 научно -исследовательскими учреждениями и 36 высшими учебными заведениями страны. С начала 1980 года, в течении пяти лет, передано для внедрения 348 научных разработок и рекомендаций, ожидаемый экономический эффект от внедрения которых составлял более 150 млн. руб.

Большой интерес промышленности к проблемам космофизики и агрономии вызвал в институте космофизических исследований и аэрономии широкий спектр следующих исследований: исследования космических лучей сверхвысокой энергии, физики, солнечных — земных связей, межпланетного и околоземного пространства, физических процессов в магнитосфере. В институте была создана крупнейшая в мире установка для непрерывной регистрации широких атмосферных ливней космических лучей сверхвысоких энергий, происходящих на границе земной атмосферы и претерпевающих в ней каскадное размножение. За цикл исследований первичного космического излучения сверхвысокой энергии ученые Дмитрий Данилович Красильников и Никодим Николаевич Ефимов удостоены Ленинской премии. Космические лучи меньших энергий используются в институте как средство «просвечивания»солнечной системы с целью изучения происходящих в ней крупномасштабных процессов. Построенный для этой цели комплекс наземных и подземных установок являлся единственным в СССР.

За создание и внедрение прецизионных регистраторов космических лучей высоких энергий группа ученых ИКФИА под руководством директора института д.ф — м.н., профессора Юрия Георгиевича Шафера удостоена государственной премии СССР. Впервые в СССР в ИКФИА была применена методика комплексных синхронных измерений многих геокосмофизических параметров на нескольких станциях, составляющих меридиальную цепочку. Это дало возможность одновременно охватить крупномасштабные явления, происходящие в ионосфере и на этой основе понять природу и особенности полярных сияний, день низкочастотных излучений и физико — химических процессов в ионосфере. Приборы для регистрации космических лучей успешно использовались в космических аппаратах. Результаты исследований использовались для уточнения прогноза происхождения радиоволн и обеспечения надежной радиосвязи в районах Крайнего Севера. Ученые ИКФИА побеждали на международных выставках по результатам исследований магнитосферы, средней атмосферы и проблемам планетарной геофизики.

Основными научными направлениями института физико — технических проблем Севера были определены физика и механика прочности металлов, полимеров, техники для севера; интенсификация процессов добычи и транспорта нефти и газа в районах Крайнего Севера; физико — технические проблемы энергетики Крайнего Севера. В ИФТПС впервые в СССР организованы систематические исследования поведения материалов и механизмов в условиях экстремально низких температур. Исследования в содружестве с Институтом электросварки имени Е.О. Патона АН УССР привели к разработке надежной технологии сварки металлоконструкций, в том числе магистральных газопроводов при низких температурах. Работа доктора технических наук Владимира Петровича Ларионова отмечена премией Совета Министров СССР, кандидат технических наук Руслан Спиридонович Гуляев стал лауреатом Ленинского комсомола в области науки и техники. Внедрение ее на ряде промышленных территорий Якутии позволили повысить прочность и надежность конструкций, добиться относительного снижения металлоемкости, материальных и трудовых затрат.

Велись исследования по созданию новых хладостойких материалов и композитов на полимерной основе, изучалось влияние на них климатических факторов. Институт был признан головным, а СССР по исследованию старения полимеров в зоне холодного климата. Были разработаны теоретические основы инженерных методов расчета хладостойких полимеров узлов трения и уплотнений, что позволило создать гамму оригинальных конструкций и материалов для авиационной и горнодобывающей техники в северном исполнении. Новые результаты, полученные в области оптимизации слоистых конструкций, важны для создания тепло и звукозащитных строительных конструкций из легких и дешевых материалов. На основе обширного статистического анализа и исследования причин разрушения материалов. металлоконструкций и деталей техники при низких климатических температурах разрабатывались методы повышения работоспособности северной техники, что позволило повысить надежность ряда высокопроизводительных машин горнодобывающей промышленности крайнего Севера. Открытие якутскими учеными свойства природных газов образовывать в земной коре залежи в виде твердых газогидратов, послужило основанием и началом к изучению ресурсов и способов добычи этого нового вида углеводородного сырья. Созданы научные основы разработки газо — газогидратных месторождений. В качестве примера может послужить предложенный метод теоретического расчета оптимальной добычи газа с учетом гидрообразования в стволе газовых и газлифных нефтяных скважин. Предлагались методы интенсификации добычи нефти и газа путем акустического воздействия на призабойную зону скважин. В области энергетики проводились успешные исследования в области оптимизации топливно — энергетического комплекса республики, разработанные математические модели и алгоритмы использовались при перспективном планировании развития электроэнергетики.

В институте геологии ЯФ СО АН СССР основными научными направлениями были определены — изучение эволюции и строения земной коры на территории Якутии; выявление закономерностей образования и размещения месторождений нефти, газа, угля, алмазов, полимеров и других ископаемых. Итогами многолетних исследований впервые для всей территории Якутии охарактеризованы глубинное строение и история развития земной коры от древнейших геологических эпох до 1987 года, что являлось основой прогнозирования полезных ископаемых. Составлен Атлас тектонических карт и опорных профилей Якутии. Разработаны и внедрены в практику геологического картирования детальные стратиграфические схемы. получило развитие новое научное направление -изучение самородного минералообразования в магматических процессах. Комиссия международной ассоциации по новым минералам утвердила соавторами наших ученых при открытии самородных форм алюминия и кремния. Патент международного уровня получил принципиально новый термический способ обработки природных алмазов, алмазные микроинструменты, изготовленные этим способом стали использоваться при глазных операциях. Комплексные региональные исследования, проводимые учеными института, позволяли существенно уточнить и детализировать прогнозную оценку нефтегазоносности Якутии, конкретизировать направления поисков нефти и газа. На основе изучения особенностей кимберлитового магматизма разработана оригинальная система критериев алмазности. Геологами института открыты крупные залежи природных цеолитов.

В институте горного дела Севера основными научными направлениями являлись исследование тепловых и механических процессов в массиве мерзлых горных пород и создание эффективных методов освоения месторождений севера на основе управления этими процессами; разработка научных основ комплексного использования минерально — сырьевых ресурсов и извлечения полезных компонентов из месторождений в области вечной мерзлоты. На горных предприятиях внедрялись технологии подземной добычи угля и золотоносных россыпей с использованием комплексной механизации в условиях интенсивности геологических разрушений пластов и многолетней мерзлоты , ускоренная проходка скважин через толщу мерзлых пород с применением нового породоразрушающего инструмента. Созданы научные основы поточной технологии открытой разработки месторождений на базе отечественных горнотранспортных машин непрерывного действия.

Основными научными направлениями в институте биологии являлись — учет, изучение биологических ресурсов региона — почвенных, растительного и животного мира; физиолого — биохимические основы адаптации растений и животных к условиям Севера; разработка научных основ обогащения флоры и фауны новыми видами; научное обоснование рационального использования и охраны природных ресурсов. Разработанная институтом совместно с ЯНИЦСХ СО ВАСХНИЛ система земледелия, внедряемая в совхозах Якутии, привела к устойчивому повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Якутскими биологами было выявлено около 300 редких и исчезающих форм растений и животных, мер по их охране. По рекомендациям ученых рекомендованы Олекминский и Усть — Ленский государственные заповедники. Ученые принимали участие в работе по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в реализации конвенций СССР с Японией. США в области изучения перелетных, редких и исчезающих видов птиц и среды их обитания.

Основными научными направлениями института языка, литературы и истории ЯФСОАН СССР (институт гуманитарных исследований ЯНЦ СО РАН) являлись — изучение языка, литературы, фольклора, истории искусства народов Якутии; изучение истории и современных процессов государственного, культурного строительства и общественных отношений; социологические исследования; разработка языковедческих проблем якутского, эвенского, эвенкийского, юкагирского языков. Институтом проводились сплошные археологические обследования, выявлены более 600 археологических памятников. Наиболее значительное открытие археологов — палеолитическая стоянка Диринг — Юрях на берегу реки Лены. Ученые — языковеды разработали якутский алфавит, подготовлены и изданы орфографические и терминологические словари, учебники для школ. готовились фундаментальные издания по грамматике современного якутского языка, многотомного якутского словаря, словаря якутского языка. Созданы коллективные труды по истории и теории якутской литературы по якутскому этносу, фольклору, этнографии, готовилась к изданию «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».

Отдел экономики исследовал перспективы развития народного хозяйства республики, проблемы повышения экономической эффективности развития и размещения основных отраслей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и геологоразведочных работ на Северо -Востоке, вопросы рационального использования трудовых ресурсов. Крупными достижениями Отдела (в1987 году преобразован в Институт экономики комплексного освоения природных ресурсов Севера ЯФСОН СССР, в настоящее время Институт региональной экономики) считались народохозяйственное и технико — экономическое обоснование строительство железной дороги Беркакит — Якутск, программа формирования и развития Южно — Якутского территориально — производственного комплекса.

Огромное чувство гордости мы испытывали, когда члены парткома Владимир Петрович Ларионов, Никита Гаврилович Соломонов, Гермоген Филиппович Крымский, директоры ИФМПС Юрий Степанович Уржумцев, ИГДС — Виктор Леонтьевич Яковлев на годичном Собрании Академии наук СССР, в соответствующих Отделениях, были избраны членами — корреспондентами Академии Наук СССР. По количеству работающих в ЯФ СО АН СССР действительных членов (академиков) и членов — корреспондентов АН СССР мы были единственными среди всех Отделений и научных центров Академии Наук СССР.

Деятельность партийной организации якутской академической науки была высоко оценена Президиумом Сибирского отделения Академии Наук СССР . Секретарь парткома ЯФСО АН СССР Данилов В.П. «за многолетнюю добросовестную работу и активное содействие в развитии науки якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР» был награжден Почетной Грамотой Президиума СО АН СССР.

Спустя около 40 лет, я очень трепетно отношусь к ученым якутской академической науки, с которыми мне довелось работать в начале 80- х годов, потому что они глаза, души, содержание построенных зданий лабораторных корпусов, где шли научные процессы, исследования и я к ним за эти годы очень сильно привык.

Для меня было огромным доверием , когда академики РАН Н.Г. Соломонов, Г.Ф. Крымский, В.П. Ларионов, доктор экономических наук Е.Г. Егоров предложили мою кандидатуру в качестве первого помощника первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева, включить меня в рабочую группу по подготовке Устава Академии Наук Республики Саха (Якутия), во исполнение распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева от 07.09.1993 г. №404-РП «О создании организационного комитета по организации Академии Наук Республики Саха (Якутия)». Оргкомитет подготовил Концепцию организации Академии Наук РС (Я), в соответствии с которой Академия Наук Республики Саха (Якутия) организована для:

развития и укрепления, как центрального ядра науки, фундаментальных исследований, результаты которых в мировом научном сообществе являются интеллектуальным вкладом Республики Саха (Якутия);

консолидации научного потенциала на приоритетных направлениях исследований, создание научных основ коренного преобразования производства, сохранения самобытности этносов и раскрытие созидательных возможностей народов, населяющих территорию республики;

координации исследований, проводимых в республике подразделениями Российской Академии Наук, Академии сельскохозяйственных наук, Российской Академии медицинских наук, высшими учебными заведениями и другими научно — исследовательскими учреждениями;

В Республике Саха (Якутия) с 2009 года практикуется подписание Соглашений между Республикой Саха (Якутия) и Сибирским отделением Российской Академии Наук о развитии Якутского научного центра СО РАН, в которых предусмотрены: приоритетные направления развития, обязательства СО РАН, совместные обязательства.

01 июля 2020 г. на общероссийском голосовании вносятся поправки в Конституцию Российской Федерации. В Основной закон страны впервые закреплена конституционная норма поддержки науки в Российской Федерации. Благодаря новым формам организации науки, при участии якутского НОЦ, Академии Наук РС (Я), СВФУ имени М.К. Аммосова, несомненно повысится фундаментальная значимость научных исследований в Республике Саха (Якутия).

В.П. Данилов —

член-корреспондент Международной Академии Информатизации при Консультативном Совете ООН и Всемирного Парламента, доктор юридических наук, народный депутат Верховного Совета ЯАССР XII созыва, народный депутат Палаты Республики Ил Тумэна II созыва, секретарь парткома ЯФСОАН СССР с 1982 по 1989 гг., кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2017).