К 100-летию классика эвенской литературы …

13 ноября исполняется 100 лет со дня рождения классика эвенской литературы, автора первого эвенского романа «Дух земли», Заслуженного работника культуры Якутской АССР, члена Союза писателей СССР с 1962 года Платона Афанасьевича СТЕПАНОВА – ЛАМУТСКОГО, ученика и последователя основателя эвенской младописьменной литературы Николая ТАРАБУКИНА.



Еще с ранней юности Платон Ламутский самозабвенно увлекался устным народным творчеством эвенов. Первые произведения молодого учителя начали публиковаться с 1939 года в периодической печати Якутии и соседних областей в переводе на русский и якутский языки. Лучшие из них в переводе на русский язык вышли в печати в центральных изданиях. Первая книга стихов «Песни эвена» на родном языке увидела свет в 1962 году. Платон Ламутский известен как поэт, пишущий стихи для детей. Его произведения включены в учебники для эвенской школы. Не одно поколение детей-эвенов, начиная с начальных классов до окончания школы, воспитываются на произведениях талантливого сородича. Многие пионерские, комсомольские, популярные песни советского периода были переведены им на родной язык. Кроме литературной деятельности, писатель собирал эвенский фольклор – сказки, песни и эпические сказания. Мотивы и образы устного народного творчества впоследствии прочно вошли в художественную систему его поэзии и романистики. Творчество Платона Ламутского в истории эвенской литературы имеет неоценимое пассионарное значение, ибо с его именем связано формирование в национальной художественной словесности традиций большой эпической прозы.

Земной путь классика эвенской литературы Платона Афанасьевича Ламутского окончился 25 декабря 1986 года. По своему завещанию, он похоронен в родном селе Себян – Кюель.