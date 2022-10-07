К 100-летию известного якутского ученого



8 октября 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича ДАНИЛОВА (08.10.1922 – 24.10.2011), известного ученого в области солнечно-земной физики, первого организатора научных исследований переменного магнитного поля Земли в Якутии, доктора физико-математических наук.

Данилов Афанасий Афанасьевич (08.10.1922-24.10.2011)

Афанасий Афанасьевич Данилов родился в поселке Бира Амурской области Дальневосточного края в крестьянской семье. В 1949 году окончил Якутский государственный педагогический институт по специальности «Учитель физики». Работал учителем физики и математики в средних школах в Верхоянском и Усть-Алданском районах Якутии, сотрудником Якутской мерзлотной станции АН СССР, геодезического отряда Аэрогеодезического предприятия ГУГК. Более полувека, с 1956 по 2011 годы, проработал в Институте космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО РАН (ИКФИА СО РАН).

Афанасий Афанасьевич с директором ИКФИА СО РАН Юрием Георгиевичем Шафером во время отдыха на реке Лена

Основная область научных интересов Афанасия Афанасьевича Данилова — природа геомагнитных вариаций, физика взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы, структура межпланетного магнитного поля (ММП). Он является автором более 150 научных работ, в том числе одной монографии. В 1967 году в НИИЯФ МГУ защитил кандидатскую диссертацию «Гелиоширотные вариации космических лучей и геомагнитного поля», в 1996 году в ИСЗФ СО РАН — докторскую диссертацию «Стационарная структура межпланетного магнитного поля и геомагнитная активность». Исследования Афанасия Данилова показали, что галактические космические лучи и планетарная геомагнитная активность обладают четко выраженными гелиоширотными вариациями. На этой основе им сделан вывод, что ММП образовано общим полем Солнца, показано, что стационарная модель ММП состоит из дипольного магнитного поля в низких широтах Солнца, вытянутых радиально силовых линий на высоких широтах и гелиосферного токового слоя в экваториальной плоскости Солнца. Афанасий Афанасьевич Данилов впервые выделил новую магнитную вариацию, возникающую в результате изменения ориентации геомагнитной оси относительно потока электромагнитной энергии солнечного ветра. Дано новое объяснение геомагнитного эффекта секторной структуры ММП, предложена новая трехмерная токовая система, ответственная за высокоширотные вариации геомагнитного поля.

Афанасий Афанасьевич дискутирует с профессором Велиором Петровичем Шабанским (НИИЯФ МГУ) во время работы 2-й Школы по космофизике в Якутске, 1964 год.

Афанасием Даниловым выполнен большой объем работ научно-организационного характера. В 1964-1988 годах он был заведующим лабораторией геомагнетизма и земных токов, в течение более 40 лет являлся членом Ученого совета Института. Под его руководством модернизирована магнитная обсерватория в Якутске, которая в 70-х годах была отмечена в числе 5 лучших обсерваторий СССР, организована постоянно действующая меридиональная цепочка магнитных станций, выполнены экспедиционные наблюдения вариаций геомагнитного поля во многих пунктах на островах Ледовитого океана и в районах Заполярья.

Афанасий Афанасьевич с академиком Гермогеном Филипповичем Крымским, 2009 год.

Он активно занимался подготовкой научных кадров. Под его руководством 3 сотрудника защитили кандидатские диссертации.

Афанасий Афанасьевич Данилов активно участвовал в общественной и спортивной жизни Института. Был членом профкома ЯНЦ и Института, народным заседателем, неоднократно участвовал в республиканских и городских соревнованиях по шахматам. Три раза становился чемпионом ЯАССР и два раза чемпионом города Якутска по шахматам.

Сеанс одновременной игры с Анатолием Карповым, 1976 год

Примечательно, что Афанасий Данилов дважды играл в сеансе одновременной игры с чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером Анатолием Карповым. В 1976 году Афанасий Афанасьевич выиграл, а в 2001 году проиграл Карпову.

Вырезка из газеты «Спорт Якутии», 2001 год

Афанасий Афанасьевич Данилов был награжден правительственными медалями «За доблестный труд в годы Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «В ознаменование 50-летия Победы над фашистской Германией» и удостоен почетных званий «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН», «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)».