К 100-летию Героя Советского Союза Владимира Лонгинова открылась выставка

18 сентября в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка “ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ. ГОРДИТЬСЯ”, посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Дионисьевича Лонгинова (1919-1943).

Выставка знакомит с историей семьи священнослужителей, просветителей Лонгиновых, где родился и вырос Герой Советского Союза Владимир Дионисьевич Лонгинов. Впервые на выставке представлены подлинные предметы семьи Лонгиновых, которые поступили в дар Тандинскому историко-архитектурному музею им. Ивана Павловича Готовцева от сестёр В.Д. Лонгинова в 1966 году.

Также посетители смогут увидеть ружье фроловка от винтовки Мосина, с которым ходили на охоту братья Лонгиновы, медные чайники, табель успеваемости, Евангелие от Матфея на якутском языке, принадлежавшее отцу семейства священнику Лонгинову Дионисию Евстафьевичу, справки из военкоматов. Особое место занимает подлинная Грамота Героя Советского Союза, которую не суждено было увидеть Владимиру Дионисьевичу, выданная на хранение музею Военкомом ЯАССР в 1967 году.

В этом же зале будет развернута выставка, приуроченная к 80-летию войны на Халхин Голе, герои которого были примерами для молодых воинов участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Среди экспонатов представлены личные вещи, награды кавалера 6 орденов, участника трех войн, гвардии майора Дмитрия Даниловича Оллонова.

Выставка «ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ. ГОРДИТЬСЯ» будет работать до 18 октября.

Адрес музея: проспект Ленина 5/2, Главный корпус, 2 этаж, лекционный зал.