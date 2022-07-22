К 100-летия ЯАССР — сотая АЗС компании СНГС

18.07.2022г. в поселке Хандыга Томпонского района Якутии открылась сотая по счету автозаправочная станция компании «Саханефтегазсбыт». Символичная стройка на 371 километре федеральной автодороги «Колыма» посвящена 100-летию Якутской АССР.

Предлагаем вашему вниманию видео торжественного открытия АЗС в Хандыге.

На торжественном открытии объекта приняли участие первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев, глава района Яков Степанов, гендиректор АО «ДЭП №135» Александр Свинобоев, директор филиала «Хандыгская нефтебаза» Руслан Нагорный и другие.

Это единственная АЗС на федеральной трассе «Колыма» стоимостью свыше 98 миллионов рублей, которая сочетает в себе самые современные технические характеристики с высоким уровнем сервиса – здесь клиентам предоставляется возможность заправить грузовой транспорт и легковые автомобили, перекусить в кафе, приобрести сопутствующие товары в дорогу, посетить санузел, адаптированный также для маломобильных граждан.

Как отметил первый вице-премьер, строительство новой АЗС «Саханефтегазсбыта» на автодороге федерального значения «Колыма» является долгожданным событием не только для жителей Томпонского района, но и для всех, кто приезжает в Якутию из Магаданской области и других регионов страны.

«Строительство объекта на автодороге стратегического значения на северо-востоке страны, в частности в Томпонском районе Якутии, где работают крупные промышленные предприятия, безусловно, востребовано. Могу сказать, что это победа для компании «Саханефтегазсбыт», а также для всех потребителей, которые будут здесь заправляться. На станции можно заправиться всеми видами нефтепродуктов», — сказал Садовников.

В свою очередь, генеральный директор акционерной компании Виктор Лебедев рассказал о том, что в этом году Обществом введены в строй три АЗС. Продолжаются работы по реконструкции в городе Ленск АЗС №48. Это одна из самых крупных автозаправочных станций «Саханефтегазсбыта». Объект введут осенью. На федеральной автодороге «Лена» проводится реконструкция АЗС №31 в поселке Серебряный бор Нерюнгринского района. В Олекминском районе строится контейнерная автозаправка в селах Даппарай и Саныяхтах.

Он поблагодарил главу республики Айсена Николаева, администрацию Томпонского района, родной коллектив за поддержку, руководство подрядной организации за качественное выполнение работ.