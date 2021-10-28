28.10.2021
17:26
43
Светская хроника
Күннэй записала новую песню!
Записались в лучших традициях #hallaanrave — биты от @tetim_music__ , запись и сводка @ponsashofficial🔥
Перца в трек добавил @jeedda1 – пишет певица в своем инстаграме.
Также Күннэй добавила, что новая песня #истибитиндуо будет презентована уже в конце недели.
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Күннэй
#Джида#звезды#звезды якутской эстрады#Куннэй#Күннэй записала новую песню!#музыка#якутская музыка#якутская эстрада
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