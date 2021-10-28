28.10.2021
17:26
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Светская хроника

Күннэй записала новую песню!

Записались в лучших традициях  #hallaanrave — биты от @tetim_music__ , запись и сводка @ponsashofficial🔥

Перца в трек добавил @jeedda1  – пишет певица в своем инстаграме.

Также Күннэй добавила, что новая песня #истибитиндуо будет презентована уже в конце недели.

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Күннэй
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