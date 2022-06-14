Jah Khalib, Feduk и еще 100 культурных мероприятий Игр в Борогоне, которых нельзя пропустить

Выставки, открытия, презентации, ярмарки, обряды, концерты, шоу-программы, дискотеки, open air.

Зампред Правительства РС(Я) Сергей Местников утвердил культурную программу VIII Спортивных игр народов Якутии, которые пройдут 5-9 июля в селе Борогонцы. Программа посвящена 100-летию ЯАССР и насчитывает ровно 100 мероприятий, передает пресс-служба Минкультуры Якутии.



Главными событиями культурной программы станут торжественные церемонии открытия и закрытия VIII Спортивных игр народов РС(Я) на стадионе «Майаҕатта Бэрт Хара». По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, режиссёрско-постановочной группой подготовлено увлекательное театрализованное представление.



— Это будет молодежное спортивное шоу, которое расскажет об истории Усть-Алданского улуса, его уникальных особенностях, главных образах и символах, — рассказал Владислав Левочкин. — Постановочной группой во главе с заслуженным деятелем искусств Якутии и России Сергеем Расторгуевым подготовлены интересные решения, которые должны удивить зрителей и вдохновить спортсменов на победы и рекорды.



Репетиции на стадионе начнутся с 20 июня. В торжественных церемониях планируется задействовать более 2,5 тысяч человек, творческие коллективы республиканских учреждений и Усть-Алданского района.



В культурную программу Игр также включены выставки, открытия, презентации, ярмарки, обряды, концерты, шоу-программы, дискотеки, опен-эйры. В течение Игр будут организованы автобусные туристические маршруты из села Борогонцы в музей-заповедник «Дружба», музей космонавтики в селе Дюпсюн, местность Томтор и историко-архитектурный музей в селе Танда.



Состоятся открытие здания историко-краеведческого музея имени Сэсэн Ардьакыап, концерт с участием звезд российской эстрады Jah Khalib и Feduk, фестиваль живой музыки «Тыын», который состоится в Парке культуры и отдыха «Мүрү», республиканские конные скачки, посвященные VIII Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия).



