30.12.2022
14:16
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Происшествия

Изъята крупная партия контрафактной водки

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из отдела МВД России по Нерюнгринскому району установили 64-летнего предпринимателя, хранившего и торговавшего нелегальным алкоголем.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задокументировали в арендованном подозреваемым магазине торговой базы, расположенном на улице Амгинская города Нерюнгри, факты реализации немаркированной водки местным жителям.

Во время осмотра подсобного помещения были обнаружены 38 бутылок нелегального горячительного, а также тетрадь с записями «чёрной бухгалтерии». В 40-тонном контейнере во дворе здания оперативники нашли ещё 747 коробок с алкогольной продукцией различных наименований без федеральных специальных и акцизных марок.

Всего из нелегального оборота изъято более 7 тысяч литров контрафактной водки общей стоимостью почти 4 млн рублей. Выяснилось, что крепкие спиртные напитки злоумышленник хранил для последующей продажи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий».

Расследование продолжается.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

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