Известный журналист прокомментировал скандальное видео с «пикапером года»
Видео распространяют с таким текстом:
«На видео — лавстори, которую мы заслужили. Парень в Якутске замутил с телкой и потащил к себе. Но когда он взвалил ее на плечи, барыня стала возмущаться, неудачно упала на землю и отключилась. Ромео это никак не смутило и он продолжил ее нести. В это время девушка снова пришла в чувство. Пикапер года».
Общественник и журналист Виталий Обедин ВО!-канал прокомментировал возмутительное видео с мужчиной, который, возможно, нечаянно травмировал неизвестную девушку:
Ужасно смешно.
В комментариях юморок подстать – «у кого-то будет секс» (с).
На самом деле:
а) мы не знаем, что происходит, в каких отношениях эти двое, история может закончиться банальным изнасилованием;
б) девушке явно нужна медицинская помощь! удар основанием черепа об асфальт штука страшная. Может быть (и скорее всего получена, учитывая, что она вырубилась) черепно-мозговая травма.
Прошу авторов видео или самостоятельно обратится в полицию, или хотя бы в бота скинуть описание – когда, в какой день, в какое время, в какой локации это случилось. Адрес бота в телеграмме @fromBObot.
Обновление 14.06.2022 в 16:23
- Выяснили адрес. Дело происходит возле дома по ул. Лермонтова, 49, там должны быть камеры наблюдения. Это мне пишут и в каментах, и на бота.
2. Полиция занимается вопросом и устанавливает первоисточник видео, ищет фигурантов
+7 (999) 174-67-82
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