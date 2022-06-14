Известный журналист прокомментировал скандальное видео с «пикапером года»

Видео распространяют с таким текстом:

«На видео — лавстори, которую мы заслужили. Парень в Якутске замутил с телкой и потащил к себе. Но когда он взвалил ее на плечи, барыня стала возмущаться, неудачно упала на землю и отключилась. Ромео это никак не смутило и он продолжил ее нести. В это время девушка снова пришла в чувство. Пикапер года».

Общественник и журналист Виталий Обедин ВО!-канал прокомментировал возмутительное видео с мужчиной, который, возможно, нечаянно травмировал неизвестную девушку:

Ужасно смешно.

В комментариях юморок подстать – «у кого-то будет секс» (с).

На самом деле:

а) мы не знаем, что происходит, в каких отношениях эти двое, история может закончиться банальным изнасилованием;

б) девушке явно нужна медицинская помощь! удар основанием черепа об асфальт штука страшная. Может быть (и скорее всего получена, учитывая, что она вырубилась) черепно-мозговая травма. Прошу авторов видео или самостоятельно обратится в полицию, или хотя бы в бота скинуть описание – когда, в какой день, в какое время, в какой локации это случилось. Адрес бота в телеграмме @fromBObot.

Обновление 14.06.2022 в 16:23

Выяснили адрес. Дело происходит возле дома по ул. Лермонтова, 49, там должны быть камеры наблюдения. Это мне пишут и в каментах, и на бота.

2. Полиция занимается вопросом и устанавливает первоисточник видео, ищет фигурантов