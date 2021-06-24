Известный журналист получил госпремию

Названо имя лауреата Государственной премии имени В.В. Никифорова – Кюлюмнюра в области журналистики. Высокое звание в этом году присуждено известному журналисту и общественному деятелю, главному редактору газеты «Киин куорат» Ивану УШНИЦКОМУ.

Звание лаурета присуждено «за серию материалов о духовном, культурном, литературном, спортивном сотрудничестве Республики Саха (Якутия) с другими странами и регионами, способствующих формированию положительного имиджа региона».

Иван Петрович Ушницкий родился в 1961 г. в Усть-Алданском улусе. С детских лет имел слабое зрение. Несмотря на это, сумел исполнить свою мечту – стал журналистом. Много лет работал корреспондентом и заведующим отделом республиканской молодежной газеты «Эдэр коммунист».

В 1993 г. создал и возглавил молодежную газету «Эдэр саас». Затем работал главным редактором газеты «Орто дойду». С 2014 года – редактор газеты «Киин куорат». Является автором книг «Центральное дело», «Ойууттар, удаҕаттар», «Оо, Сахаачча, Сахаачча…» и нескольких других.