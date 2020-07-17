17.07.2020
12:39
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Желток

Известный якутянин повредил самый нежный орган

Политик, общественный деятель и предприниматель  Афанасий МАКСИМОВ сообщил на своей странице в Instagram, что сломал свой нос и подписал публикацию хэштегом самыйнежныйорган.

Фото: https://www.instagram.com/p/CCuZPS2J_tX/
Источник: https://www.instagram.com/p/CCuZPS2J_tX/
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