Известный якутянин поделился «лайфхаками»

Накануне своей новой премьеры «Запасной аэродром», в Историческом парке «Россия – Моя история» прошел мастер-класс известного драматурга Владимира ФЁДОРОВА. Темой встречи было: «Особенности драматургии и её принципиальные отличия от других литературных жанров. Опыт взаимодействия сотворчества автора и театра. Крайний Север и Арктика как место действия литературных героев».

Со слов нашего земляка Владимира Николаевича: «Драматург – это одна из самых стрессовых профессий», поясняя почему это так, он отметил, что идея, написанная автором нередко проходя через режиссеров и актеров, доходит до зрителя в совершенно ином виде. И дал совет молодым коллегам:

«Если хотите, чтобы ваш текст меньше резали – пишите пьесы в стихах, если же не получается, то придется мириться с видением каждого режиссера».

Ну а по поводу поиска основной темы драмы, уроженец Кобяйского улуса подчеркнул, что писатель должен разбираться в какой вселенной происходит действие произведения. И именно поэтому, практически у всех пьес Владимира Фёдорова действие происходит в Арктике или на крайнем севере.

«Очень важны детали, чтобы не получалось так, что публика или читатель начал смеяться над вами (в плохом смысле этого слова), к примеру, когда-то читал в одном журнале «… вот сидит на ёлке белка, а на другом голубой песец…»» — поиронизировал Владимир Николаевич.

Мероприятие транслировалось также онлайн, были подключены все желающие, в том числе из городов Нюрба, Нерюнгри и Санкт-Петербург. Модератором встречи выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав ЛЁВОЧКИН. Владимир Фёдоров ответил на все интересующие вопросы гостей мероприятия, а авторам самых интересных вопросов подарил свою книгу «Остров Аграфены».