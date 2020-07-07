Известный якутянин отмечает 80-летний юбилей

7 июля 2020 года исполнилось 80 лет Ивану Гаврильевичу Сухомясову — первому начальнику Государственной налоговой инспекции по РС(Я), руководителю Управления министерства по налогам и сборам РФ по РС(Я) с 1990 года по 2001 год, государственному советнику налоговой службы II ранга.

И.Г.Сухомясов родился в 1940 году в селе Эбэх Среднеколымского района. В 1965 году окончил Якутский финансово-кредитный техникум, в 1972 году — Иркутский институт народного хозяйства, в 1982- Хабаровскую партийную школу.

С 1965 г. – контролер-ревизор КРУ министерства финансов РСФСР по ЯАССР. С 1969 года – заведующий райфинотделом Среднеколымского района. С 1971 года – заместитель председателя райисполкома Среднеколымского района, с 1982 года – председатель райисполкома Момского района ЯАССР. С марта 1990 года по декабрь 2001 года начальник Государственной налоговой инспекции по Республике Саха (Якутия), депутат II созыва Государственного собрания (Ил Тумэн).

1990 год особенный в истории России. Экономика страны входила в новую рыночную экономику. Съезд народных депутатов СССР принимает закон о собственности, вводится коммерческий курс рубля к иностранным валютам, началось массовое акционирование промышленности. Результатом стал не только рост бизнес-активности населения, но и такие негативные, забытые в стране явления, как безработица и инфляция, отмечается рост дефицита госбюджета СССР.

В Якутии 1990 год характеризуется большим миграционным оттоком. С приватизацией государственной собственности и переходом на самоокупаемость закрылись нерентабельные предприятия, ликвидируются структурные подразделения и социальные объекты промышленности.

Все это привело к сокращению государственной казны, необходимо было искать другие подходы к финансовому обеспечению страны и ее регионов и пополнению доходов бюджета.

24 января 1990 г. постановлением Совета министров СССР №76, приказом министерства финансов РСФСР от 06.03.1990 №50 в составе министерства финансов была создана государственная налоговая инспекция сразу в трех уровнях: центральный аппарат, региональное звено (инспекции по республикам, краям и областям) и местные налоговые инспекции в районах и городах. Главная цель — совершенствование системы контроля за соблюдением законодательства о налогах, полнотой и своевременностью внесения платежей в бюджет, повышение ответственности предприятий, организаций и населения за выполнение налоговых обязательств.

25 ноября 1991 года президент Российской Федерации подписал Указ «О Государственной налоговой службе РСФСР», служба становится самостоятельной, выйдя из-под начала министерства финансов. В своей работе она руководствовалась федеральными законами, методическими рекомендациями и письмами минфина и Центробанка России, ГНИ РФ. Именно они до принятия Налогового кодекса регулировали налоговые отношения в России

За годы работы Иван Гаврильевич Сухомясов провел большую организационную работу по становлению и укреплению налоговой службы республики, подбору и воспитанию квалифицированных кадров, в тяжелое для страны время стабилизировал поступления в бюджет, что способствовало гармоничному развитию страны.

Труды Ивана Гаврильевича отмечены высоким званием «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)», знаками отличия «Почетный работник ФНС России», «Отличник МНС России», «Гражданская доблесть» Республики Саха (Якутия), «Отличник охраны природы Республики Саха (Якутия), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знаком «Шахтерская слава» III степени. Он также является Почетным гражданином Республики Саха (Якутия), Почетным гражданином Среднеколымского и Момского улусов Республики Саха (Якутия), лауреатом фонда «Бар5арыы», награжден Почетными грамотами Президента Республики Саха (Якутия) и Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Дорогой Иван Гаврильевич, коллектив Управления ФНС России по Республике Саха (Якутия) от всей души поздравляет Вас с юбилеем — 80-летием. Каждый, кто знает Вас, восхищается Вашим блестящим умом, сильным, твердым характером, самоотверженностью, бескорыстием. Вы возглавляли налоговую службу в очень непростое время.

Желаем добрых дней и улыбок, счастливых событий и мгновений, радостных вестей и праздников. Пусть все Ваши дни наполнены будут любовью родных, удачей жизни, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и оптимистичным настроением. Всех благ Вам и гармонии души.