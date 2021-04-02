Известный якутянин о культурном шоке

В историческом парке «Россия – Моя история» прошел первый мастер-класс «Школы драматургов Арктики» с писателем Андреем Геласимовым. Автор тотального диктанта выступил с темой «Северный характер как уникальный тип литературного персонажа».

Всемирно известный писатель, лауреат престижных литературных премий Андрей Геласимов — выпускник Якутского госуниверситета. Он не понаслышке знает о не простом характере северян, и ,давая напутствия молодым авторам, отметил, что одно из самых главных при создании персонажа — это «то, в какую вселенную автор хочет поместить его».

Рассуждая на эту тему, Андрей Васильевич поделился собственным опытом «культурного шока», когда впервые оказался в Москве: «Они (жители запада России) в конфликт вступают гораздо легче чем мы, северные люди и легко из него выходят». Развивая идею, сопоставил историю якутского коневода, который создал собственную карту созвездий, с сюжетом из «Старика и моря» Хемингуэя. В результате пришел к выводу, что именно окружение должно решать главную роль при создании характера персонажа.

Мероприятие транслировалось также в онлайн, были подключены все желающие, в том числе из городов Нюрба и Санкт-Петербург. Модератором встречи выступил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав Лёвочкин. Андрей Геласимов ответил на все интересующие вопросы гостей, а авторам самых интересных вопросов подарил свой книгу «Утатыы» (повесть «Жажда»), недавно переведенную на якутский язык.