Известный якутский журналист заболел коронавирусом

Пресс-секретарь Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Чокуур Гаврильев заболел коронавирусом. Об этом известный журналист поведал в соцсетях.

«Друзья, теперь настала и моя очередь рассказать о своей истории болезни. Надеюсь, эта доля критики и советы помогут в нашей борьбе с COVID-19.

Считаю, что наша медицина отстает как минимум на неделю в борьбе с ковидом. Примерно неделя остается у граждан в неведении и надежда, что это ОРВИ. Остается надеяться на себя, на свою ответственность и уповать на свои возможности. Не у всех ведь есть возможность самоизоляции, многие живут вместе в одно-, двухкомнатных квартирах. Не всегда есть деньги на платные анализы.

Не знаю почему, но больные ОРВИ или ковидом дожидаются неделю, чтобы сдать бесплатно анализы, потом еще ждут 5 дней, пока результаты придут. По решению Роспотребнадзора анализы берутся только на 8-й день после обращения к врачу. Драгоценное время теряется — время на самоизоляцию, на лечение.

На работе тоже надо всем иметь ясность. Ведь работодатель должен также принимать решение о своих работниках, о возможной дистанционке. Там тоже семьи. Поэтому, надев два слоя маски, на пятый день болезни решил самостоятельно платно сдать ИМХА и ИФА. Благо температуры уже не было. Результат — отрицательный. Уже радостный, что это было просто ОРВИ, хотел отказаться от запланированной ранее платной процедуры КТ и сдачи анализов ПЦР, типа это ОРВИ, ковида нет, но теща настояла, что мне все-таки надо пройти.

Вечером компьютерная томография показала, что у меня уже воспаление легких (до 30%) и это ковид. Подключил сразу прописанные врачом антибиотики. А ведь мог и не знать, если бы [не] КТ… Ковид коварен тем, что незаметно бьет по легким. Кстати, пневмония не обычная и бояться ее тоже не надо.

Анализы ПЦР пришли только через неделю, позвонили из Роспотребнадзора, и я, наконец, вошел в статистику. Роспотребнадзор начал спрашивать про контактных. „Все контактные выявлены и изолированы“, — скажут, наверное, потом. Но надо признать, что прошла целая неделя с того момента, как я сам самоизолировался и сам „поставил себе диагноз“ с помощью платных анализов и КТ. А ведь я мог лежать на даче, ждать врачей повторно, надеясь, что просто ОРВИ, а дети ходить в школы…

Вот поэтому и растет волна, потому что неделя теряется…

Кстати, как ответственный гражданин, я соблюдал социальную дистанцию, носил маску и даже не знаю, где подхватил эту заразу.

Думаю, каждое повышение температуры надо воспринимать как очень тревожный сигнал. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Я сумел самоизолироваться у себя дома, а родных оставил на даче с печным отоплением. Слава богу, вроде не заразил родных. Тьфу 3 раза.

Сегодня 14 дней, как почувствовал недомогание. Началось с обычного першения в горле, а далее температура 2-3 дня. Далее потеря обоняния, боли в спине. Самочувствие нормальное, на 6-7 день дышать было сложно. Сейчас нормально. Лечусь дома. Этап выздоровления.

Друзья, не болейте».