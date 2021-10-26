Известный якутский спортсмен спас косулю!

Советский боксер, победитель и призер чемпионатов СССР по боксу, участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне 58-летний Анатолий ФИЛИППОВ вместе со своим зятем Александром БОРОХИНЫМ спас из ледяного плена косулю, сообщает инстаграм «Спорт Якутии» со ссылкой на газету «Амма олоҕо».

Мужчины были на подледной рыбалке, как вдруг увидели косулю, барахтавшуюся в ледяной шуге в попытках переплыть на другой берег. Животное выбилось из сил и сильно ослабло. Мужчины смогли вытащить косулю из воды, вызвали по телефону госинспекторов экологического надзора и, пока те ехали, оказали ей первую помощь в здании станции юных натуралистов.

Вскоре приехали госинспектор Станислав ВАСИЛЬЕВ и руководитель местного отделения Авиалесоохраны Николай ЗАХАРОВ. Они отвезли косулю в теплой машине в Амгинский ветеринарный участок, где животное осмотрел ветеринар Айнур ГРИГОРЬЕВ. Он дал косуле укрепляющие и противовоспалительные препараты. Когда косуля пришла в себя и окрепла, ее выпустили на охраняемом участке на 16-м километре дороги, ведущей в город.

СПРАВКА из Википедии

Анатолий Никитович Филиппов (род. Усть-Майский улус) — советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР, участник чемпионата Европы 1987 года, призёр Игр доброй Воли 1990 года, участник Олимпийских игр 1992 годов в Барселоне, мастер спорта СССР международного класса. Почётный гражданин Усть-Майского района. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха.

Биография

Родился в многодетной семье. Когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Усть-Маю. Все братья и сёстры Анатолия занимались в спортивных секциях. Анатолий занимался в секциях акробатики, волейбола, баскетбола, вольной борьбы, лыжной секции. После окончания школы учился в Октемском СПТУ-16. Там же начал заниматься боксом.

С 1981 года служил в Советской Армии. Проходил службу в спортроте. Через год службы стал прапорщиком. В 1983—1986 годах выступал за Москву. Накануне Олимпиады 1992 года он перетренировался, поэтому не смог удачно выступить. Из армии уволился в 1998 году.

В 1986—1993 годах — тренер по боксу в ШВСМ Якутска. В 1993—2007 годах — тренер-преподаватель в Якутске, в 2007—2009 годах — главный тренер Республики Саха по боксу, в 2009—2010 годах — старший тренер по боксу среди юниоров, в 2009—2010 годах — директор ДЮСШ в поселке Усть-Мая.

В 2012 году в Усть-Мае прошёл юниорский турнир на призы Анатолия Филиппова, в котором приняли участие более 120 юных боксёров.

В 1991 году вошёл в пятерку лучших боксёров страны. В рейтинге ста самых популярных боксеров за всю историю советского бокса Анатолий Филиппов стоит на 94 месте.