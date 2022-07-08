08.07.2022
13:18
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Спорт
Известный якутский спортивный функционер — главный секретарь МСИ «Дети Азии» во Владивостоке
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ НА СЛУЖБЕ СПОРТА: СЕМЁН ГОВОРОВ – ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ VII МСИ «ДЕТИ АЗИИ»
Главным секретарём VII Международных спортивных Игр «Дети Азии» утверждён Семён Говоров — спортивный функционер с большим опытом в области организации и проведения мультиспортивных соревнований.
Семён Иннокентьевич – судья Международной категории. На его счету десятки соревнований, на которых он выступал как организатор, судья, секретарь, технический делегат, председатель апелляционного жюри.
Семён Говоров, также уже принимал участие в VI Играх «Дети Азии» в качестве главного секретаря и уже тогда отметился высоким профессионализмом.
Фото: пресс-службы
Источник: Юрий Осипов Руководитель пресс-службы Международного комитета Игр "Дети Азии"
#Владивосток#дети Азии#Юрий Осипов Руководитель пресс-службы Международного комитета Игр "Дети Азии"#Якутия
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