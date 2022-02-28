28.02.2022
14:41
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Культура

Известный якутский режиссер снимет мюзикл про Амгу

Якутские режиссеры Дмитрий Давыдов («Пугало») и Евгений Николаев («Атас») собираются начать летом 2022 года съемки мюзикла про Амгу. Об этом сообщил глава Амгинского улуса Николай Архипов после встречи с режиссерами — сообщает телеграмм-канал YKT TOP.

«Еще одна их инициатива — денежные средства от проката режиссеры хотят направить на софинансирование строительства сквера Мелодистов. Это благородный шаг, который обязательно останется в истории нашего улуса», — пишет глава района в инстаграме.

В мюзикле планируют использовать песни мелодистов Амгинского улуса.

Фото: nikolay_arkhipov1969
Источник: YKT TOP
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