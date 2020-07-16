16.07.2020
16:58
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Политика

Известный якутский политик опровергает фейк о себе

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Жумарт Абильманов: Я дома 🙋‍♂️ . Глава Ленского района находится в Ленске🤷‍♂️ . Источник @lenskrayon ГЛАВА ЛЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕЧИТСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЛЕНСКЕ Глава Ленского района Жумарт Абильманов находится в Ленске. В своей квартире он амбулаторно проходит лечение от коронавируса. Накануне в мессенджере Ватсап распространили информацию о том, что глава Ленского района улетел в Новосибирск без средств защиты, при этом никаких доказательств приведено не было. «Мне, действительно, был поставлен диагноз коронавирус. Я амбулаторно прохожу лечение у себя дома. Сейчас уже чувствую себя хорошо, никаких жалоб нет. В понедельник у меня снова возьмут анализы. А тем, кто распространяет подобные слухи, хочу сказать – для начала приведите доказательства», — сообщил Жумарт Абильманов, выйдя на балкон своей квартиры на улице Ленина, 64 Б. Непроверенную информацию о местонахождении главы Ленского района поддержали некоторые республиканские информационные агентства. Глава района выразил недоумение в связи с распространением ложной информации: «Журналисты должны искать, запрашивать и, самое главное, проверять информацию. Считаю, что представители СМИ не имеют права распространять новости, которые ничем не подтверждены», — добавил глава Ленского района. Как сообщают специалисты, в целом по Ленскому району уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией идет на спад. Так, в настоящее время в инфекционном отделении Ленской ЦРБ проходят лечение 22 человека, из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 8 человек. Состояние двух человек требует лечения в условиях клиник г.Якутска, именно поэтому ленской больницей сделана заявка на их транспортировку в столицу региона. В инфекционном отделении п.Витим находится 1 человек с признаками пневмонии. На амбулаторном лечении по району находится 6 человек, из них 4 — в Ленске и по одному человеку в поселках Витим и Пеледуй. Амбулаторно лечение проходят те пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме. Таким образом, на сегодняшний день диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек. Детей среди заболевших нет. В обсерваторах в целом по району находятся 35 человек. . #sakhalife #сахалайф #жумартабильманов #ленскийрайон #ленск

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Источник @lenskrayon ГЛАВА ЛЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕЧИТСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЛЕНСКЕ

Глава Ленского района Жумарт Абильманов находится в Ленске. В своей квартире он амбулаторно проходит лечение от коронавируса. Накануне в мессенджере Ватсап распространили информацию о том, что глава Ленского района улетел в Новосибирск без средств защиты, при этом никаких доказательств приведено не было. 

«Мне, действительно, был поставлен диагноз коронавирус. Я амбулаторно прохожу лечение у себя дома. Сейчас уже чувствую себя хорошо, никаких жалоб нет. В понедельник у меня снова возьмут анализы. А тем, кто распространяет подобные слухи, хочу сказать – для начала приведите доказательства», — сообщил Жумарт Абильманов, выйдя на балкон своей квартиры на улице Ленина, 64 Б.

Непроверенную информацию о местонахождении главы Ленского района поддержали некоторые республиканские информационные агентства.

Глава района выразил недоумение в связи с распространением ложной информации: 

«Журналисты должны искать, запрашивать и, самое главное, проверять информацию. Считаю, что представители СМИ не имеют права распространять новости, которые ничем не подтверждены», — добавил глава Ленского района.

Как сообщают специалисты, в целом по Ленскому району уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией идет на спад. Так, в настоящее время в инфекционном отделении Ленской ЦРБ проходят лечение 22 человека, из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 8 человек. Состояние двух человек требует лечения в условиях клиник г.Якутска, именно поэтому ленской больницей сделана заявка на их транспортировку в столицу региона.

В инфекционном отделении п.Витим находится 1 человек с признаками пневмонии. На амбулаторном лечении по району находится 6 человек, из них 4 — в Ленске и по одному человеку в поселках Витим и Пеледуй. Амбулаторно лечение проходят те пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме. Таким образом, на сегодняшний день диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек. Детей среди заболевших нет. В обсерваторах в целом по району находятся 35 человек.

Источник: https://www.instagram.com/lenskrayon/
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