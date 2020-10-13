Известный якутский общественник заболел COVID-19

Председатель Комиссии по экономическому развитию, экологии и ЖКХ Общественной палаты РС(Я) Николай БАРАМЫГИН поделился тем, как он заболел COVID-19, как в медицинском учреждении отреагировали на его симптомы и как проходит лечение в стационарном отделении инфекционной больницы.

В своем блоге на YouTube Николай Барамыгин подробно рассказал, как в конце сентября почувствовал недомогание, вызвал врачей из Республиканской клинической больницы №3 (Кирова, 34).

Компьютерная томография показала поражение легких 5-10%, но уже через несколько дней повторное КТ показало 30-40%. Николая Андреевича срочно госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.

Николай Барамыгин поблагодарил врачей, медсестер, санитарок за самоотверженный труд. Жертвуя собственным здоровьем, они стараются делать все зависящее, чтобы больные быстрее вылечивались, чуствовали себя комфортно, ни в чем не испытывали неудобства.

Барамыгин попросил всех якутян следовать рекомендациям врачей: использовать средства защиты (маски, ператки), чаще мыть руки, соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Если чувствуете недомогание, оставаться дома. В случае повышения температуры, появления кашля и одышки обращаться за медицинской помощью.