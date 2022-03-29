29.03.2022
15:57
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Желток

Известный якутский косплеер начал тест драйв зловещей куклы

Ранее SakhaLife.Ru сообщал о том, что известный косплеер Айаал Федоров, вдохновившись корейским сериалом, начал создавать ее копию.

Сегодня, косплеер показал в соцсети тест драйв копии куклы из корейского сериала «Игра в кальмара», который безусловно стал настоящим хитом прошлой осени. Многим зрителям особенно запомнилась кукла из первой игры, со смертельным взглядом и наивной считалочкой в купе с детской песенкой.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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