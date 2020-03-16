Известный якутский бизнесмен-меценат водворен под домашний арест

Речь идет об Александре КАРАСЕ, учредителе золотодобывающей компании «Янтарь» в Оймяконском улусе.

В выходные источник по электронной почте сообщил, что известный в Якутии меценат Александр Карась и бывший заместитель начальника межрегионального отдела ГУ МВД России по ДФО Сергей ИКОННИКОВ задержаны. Иконников ранее сам боролся с незаконным оборотом металла, но выйдя на пенсию мог оказаться по другую сторону закона.

SakhaLife нашел информацию на сайте Тверского суда Москвы по делу №3/3-0083/2020, которое 27 февраля рассмотрела судья СИЗИНЦЕВА М.В. об избрании меры пресечения Карасю А.М. в виде домашнего ареста (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.107 УПК РФ). Иск удовлетворен.

На сайте этого же суда имеется информация по Иконникову С.В. Домашний арест в его отношении решением судьи СИЗИНЦЕВОЙ М.В. был избран еще 24 августа 2019 года.

2 сентября судья КРИВОРУЧКО А.В. отклонил ходатайство о смягчении наказания.

21 октября судья БУЛГАКОВА Е.М. оставила без изменений решение о продлении домашнего ареста.

19 декабря 2019 года судья БЕЛЯКОВ А.А. удовлетворил ходатайство и продлении домашнего ареста.

20 февраля 2020 года судья Сизинцева М.В. удовлетворила ходатайство о продлении домашнего ареста.

Другой источник в правоохранительных органах подтвердил SakhaLife, что действительно в Москве были задержаны и содержатся под домашним арестом и Карась, и Иконников.

Напомним, что 30 сентября МВД России распространило следующую информацию.

От рудника до прилавка. Полицейские отследили всю цепочку незаконной поставки в столицу и легализации золотых слитков

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота.

Установлено, что злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации.

Затем в кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 191 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.